Поліція розшукує лучанина за підозрою у шахрайстві

Шпига Андрій Іванович, 9 квітня 1971 року народження, уродженця міста Любомль, жителя міста Луцька.



Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Чоловіка підозрюють в скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) Кримінального кодексу України.



Його прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170-175 см., худорлявої статури. Волосся, коротке, темного кольору.

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