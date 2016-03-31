Поліція розшукує лучанина за підозрою у шахрайстві
Сьогодні, 16:10
Управлінням карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукується Шпига Андрій Іванович, 9 квітня 1971 року народження, уродженця міста Любомль, жителя міста Луцька.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Чоловіка підозрюють в скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) Кримінального кодексу України.
Його прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170-175 см., худорлявої статури. Волосся, коротке, темного кольору.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Чоловіка підозрюють в скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) Кримінального кодексу України.
Його прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170-175 см., худорлявої статури. Волосся, коротке, темного кольору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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