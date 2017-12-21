У Локачах обговорили деценталізаційні перспективи

У локачинському будинку культури обговорили майбутнє об’єднання Локачинської ОТГ.Збори відбулися 21 лютого, інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.У будинку культури зібралися кілька десятків місцевих мешканців, серед яких посадовці, голови та депутати довколишніх населених пунктів і просто небайдужі громадяни.Під час обговорення голова Локачинської РДАрозповів, що на Волині триває процес децентралізації уже три роки поспіль. Щоправда, Локачинський район не є лідером із децентралізаційних процесів - тут створена тільки одна ОТГ - Затурцівська. Згідно із перспективним планом у районі мають утворитися ще дві ОТГ із центрами у Локачах та Привітному.Дудечко висловився за створення однієї потужної громади у районі. На його думку, потрібно пропонувати широке об’єднання із селами. «Процес незворотній, відсидітися чи сховатися не вдасться», - зауважив чиновник.Голова Локачинської районної радизауважив, що у районі запізнилися із об’єднанням на три роки. Адже, наприклад, річний бюджет Затурцівської ОТГ, яка утворилася наприкінці 2017 року, сягає 26 мільйонів гривень, тоді як бюджет цих трьох необ’єднаних громад раніше був лише 3,5 мільйонів гривень.«Зросли власні надходження. Громада перетворилася на потужну силу», - зауважив посадовець.Зауважимо, що напередодні обговорення у Локачах відбулося засідання координаційної ради із сільськими головами, де 11 громад дали свою попередню згоду на ініціювання процесу появи об’єднаної територіальної громади.Голова Локачинської селищної ради Бповідомив, що не проти утворення великої локачинської громади, проте слід потурбуватися про її фінансову спроможність.У підсумку присутні висловилися за якнайшвидше ініціювання появи Локачинської ОТГ і написання звернень до довколишніх сіл. Голова Локачинської селищної ради, щоправда, поки не зміг назвати дату, коли відбудеться сесія, яка буде присвячена питанню об’єднання. Але, нагадаємо, що розпочати процес можуть, приміром, і депутати.