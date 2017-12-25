У «ПортCity» – весняний благодійний ярмарок





Придбати унікальні вироби та допомогти дітям героїв можна буде 24-25 лютого.



Вже традиційно торгово-розважальний центр ПортCity долучається до благодійних проектів. Тож цими вихідними на першому поверсі відбудеться ярмарок на підтримку дітей Небесного легіону. Чимало майстринь представлять унікальні вироби ручної роботи.

Чоловіки ж мають змогу придбати цікаві подарунки для жінок, й заздалегідь підготуватися до свята весни.



ТРЦ ПортCity та волонтерський рух «Меценати для солдатів» запрошують на благодійний ярмарок, який відбудеться 24-25 лютого.



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