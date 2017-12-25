У «ПортCity» – весняний благодійний ярмарок
Сьогодні, 16:55
Волонтерський рух «Меценати для солдата» спільно з ТРЦ ПортCity організовують благодійний ярмарок на підтримку дітей Небесного легіону.
Придбати унікальні вироби та допомогти дітям героїв можна буде 24-25 лютого.
Вже традиційно торгово-розважальний центр ПортCity долучається до благодійних проектів. Тож цими вихідними на першому поверсі відбудеться ярмарок на підтримку дітей Небесного легіону. Чимало майстринь представлять унікальні вироби ручної роботи.
Чоловіки ж мають змогу придбати цікаві подарунки для жінок, й заздалегідь підготуватися до свята весни.
ТРЦ ПортCity та волонтерський рух «Меценати для солдатів» запрошують на благодійний ярмарок, який відбудеться 24-25 лютого.
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Придбати унікальні вироби та допомогти дітям героїв можна буде 24-25 лютого.
Вже традиційно торгово-розважальний центр ПортCity долучається до благодійних проектів. Тож цими вихідними на першому поверсі відбудеться ярмарок на підтримку дітей Небесного легіону. Чимало майстринь представлять унікальні вироби ручної роботи.
Чоловіки ж мають змогу придбати цікаві подарунки для жінок, й заздалегідь підготуватися до свята весни.
ТРЦ ПортCity та волонтерський рух «Меценати для солдатів» запрошують на благодійний ярмарок, який відбудеться 24-25 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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