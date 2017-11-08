Волинський адвокат розповів, чому поліцейські не мають перевіряти авто на «бляхах»
Сьогодні, 17:04
Поліцейські не мають пава перевіряти автомобілі на іноземній реєстрації, оскільки перевірка належить до повноважень митниці.
Про це розповів волинський адвокат Андрій Лукашук, йдеться у публікації на "Волинь24".
За словами Лукашука, законодавством визначено, що «тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року», що і відбувається нині. Іноземець завозить авто та через рік зобов’язаний його вивезти. Українці, у свою чергу, протягом року користуються транспортним засобом.
За перевищення встановленого терміну перебування транспортного засобу на іноземній реєстрації на території України є лише штраф від 10 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж від 170 гривень до 8500 гривень, зазначив адвокат.
"Однак працівники поліції не мають права перевіряти авто, оскільки це - повноваження митниці. Наприклад, якщо такий автомобіль затримали через аварію або інше правопорушення, тоді правоохоронці можуть зробити запит до митниці, і з'ясувати, коли цей автомобіль заїхав на територію України", - сказав Лукашук.
Якщо ж є порушення, митниця може притягнути до адміністративної відповідальності, тобто накласти штраф і зобов'язати вивезти цей автомобіль.
"Просто зупинити та вилучити транспортний засіб на штрафмайданчик з метою перевірки поліцейські не мають права", - наголосив адвокат.
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Про це розповів волинський адвокат Андрій Лукашук, йдеться у публікації на "Волинь24".
За словами Лукашука, законодавством визначено, що «тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року», що і відбувається нині. Іноземець завозить авто та через рік зобов’язаний його вивезти. Українці, у свою чергу, протягом року користуються транспортним засобом.
За перевищення встановленого терміну перебування транспортного засобу на іноземній реєстрації на території України є лише штраф від 10 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж від 170 гривень до 8500 гривень, зазначив адвокат.
"Однак працівники поліції не мають права перевіряти авто, оскільки це - повноваження митниці. Наприклад, якщо такий автомобіль затримали через аварію або інше правопорушення, тоді правоохоронці можуть зробити запит до митниці, і з'ясувати, коли цей автомобіль заїхав на територію України", - сказав Лукашук.
Якщо ж є порушення, митниця може притягнути до адміністративної відповідальності, тобто накласти штраф і зобов'язати вивезти цей автомобіль.
"Просто зупинити та вилучити транспортний засіб на штрафмайданчик з метою перевірки поліцейські не мають права", - наголосив адвокат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
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