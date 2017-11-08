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Волинський адвокат розповів, чому поліцейські не мають перевіряти авто на «бляхах»

Волинський адвокат розповів, чому поліцейські не мають перевіряти авто на «бляхах»
Поліцейські не мають пава перевіряти автомобілі на іноземній реєстрації, оскільки перевірка належить до повноважень митниці.

Про це розповів волинський адвокат Андрій Лукашук, йдеться у публікації на "Волинь24".

За словами Лукашука, законодавством визначено, що «тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року», що і відбувається нині. Іноземець завозить авто та через рік зобов’язаний його вивезти. Українці, у свою чергу, протягом року користуються транспортним засобом.

За перевищення встановленого терміну перебування транспортного засобу на іноземній реєстрації на території України є лише штраф від 10 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж від 170 гривень до 8500 гривень, зазначив адвокат.

"Однак працівники поліції не мають права перевіряти авто, оскільки це - повноваження митниці. Наприклад, якщо такий автомобіль затримали через аварію або інше правопорушення, тоді правоохоронці можуть зробити запит до митниці, і з'ясувати, коли цей автомобіль заїхав на територію України", - сказав Лукашук.

Якщо ж є порушення, митниця може притягнути до адміністративної відповідальності, тобто накласти штраф і зобов'язати вивезти цей автомобіль.

"Просто зупинити та вилучити транспортний засіб на штрафмайданчик з метою перевірки поліцейські не мають права", - наголосив адвокат.

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Теги: єврономери, адвокат, закон
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Коментарі 5
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Почитайте рішення Конституційного суду. Там все чітко і ясно написано. Або якщо вже пишете "юридичну консультацію", то робіть посилання на норму Закону. Слова Адвоката - це його окрема думка.
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Понабирають цих адвокатів.... Е постанова Кабміну № 1102 від 17.12.2008 року. Діюча. Називається "Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання ТЗ на спеціальних майданчиках і стоянках" Передбачає випадки доставлення авто на штрафмайданчики. І по барабану які номера, хоть Ямайки, доставляти можуть всіх у встановлених випадках .
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Адвокат за сало вивчений
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краще б розказав їм що вони не мають права збивати людей і порушувати пдр)
тих консультантів розвелось, і кожне консультує як легально порушити закон)) генії
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ми йдем в европу чи в хуйропу!полішуки міняйте ментальність!якщо машина на другій реестраціі це власність другоі краіни!хочете грошей в бюджет давно можна було зробити доступне розмитнення ,і полетілиб гроші в бюджет!алеж хтось не може наістись!!!дика краіна!!
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