вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Укрзалізниця» продаватиме у потягах книжки

«Укрзалізниця» продаватиме у потягах книжки
В.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов оголосив, що у потягах почали продавати книжки.

Поки придбати літературу можна в Інтерсіті та Інтерсіті+, - повідомляє Українська правда.

– Розглядаємо можливість запровадження такої послуги й в інших поїздах. Ця послуга нова для нашої компанії, але впевнені, що вона буде затребуваною у наших клієнтів-пасажирів. Маємо амбітні плани щодо цього проекту.

Зокрема, можливість запровадження бук-кроссінгу (обміну книжками) та співпраці з молодими письменниками, – написав Кравцов.

І похвалився першими результатами – за добу купили уже 12 книжок.

Цікаво, що конкурс на продаж книг в "Укрзалізниці" виграло не видавництво, а ТОВ "Фреш фуд систем".

Про це "Українській правді. Життя" розповіли у філії "Укрзалізниці" – "Українській залізничній швидкісній компанії", яка опікується потягами "Інтерсіті".

Там також повідомили, що у "Фреш фуд систем" була "найкраща цінова пропозиція". Однак остаточну ціну не оприлюднили.

Наразі в потягах можна придбати 26 найменувань книжок. Продаватимуть літературу "у відповідності до запропонованого постачальником переліку".

На фото, оприлюдненому Кравцовим, видно, що більшість книг випустило видавництво "Фоліо".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрзалізниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Так як зараз читають, то краще продавати кондони.
Відповісти
Вибір редактора
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
Луцька міськрада програла черговий суд звільненому посадовцю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка зіграла за Збірну України з футзалу у Португалії
Сьогодні, 17:51
У Луцьку мешканці будинку скаржаться на вібрування стін через «ліфт Єремеєвої»
Сьогодні, 17:33
«Укрзалізниця» продаватиме у потягах книжки
Сьогодні, 17:20
Меценат презентував луцькій лікарні обладнання, яке рятує життя. ФОТО
Сьогодні, 17:18
До 8 березня «Укрзалізниця» призначила додатковий ковельський потяг
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
Потяг «Київ-Москва» став найприбутковішим напрямком у 2017-му році Потяг «Київ-Москва» став найприбутковішим напрямком у 2017-му році
16 лютий, 12:07
«Укрзалізниця» вводить е-квитки для електричок «Укрзалізниця» вводить е-квитки для електричок
07 лютий, 20:14
«Укрзалізниця» дозволила оплату платіжними картками на касах «Укрзалізниця» дозволила оплату платіжними картками на касах
16 січень, 18:01
«Укрзалізниця» змінила маршрути деяких потягів «Укрзалізниця» змінила маршрути деяких потягів
17 жовтень, 2017, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька
Сьогодні, 09:00
 3
«Чекайте тепер в гості». Луцькі майданівці звернулися до політиків
21 лютий, 09:51
 2
Меценат презентував луцькій лікарні обладнання, яке рятує життя. ФОТО
Сьогодні, 17:18
 1
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
21 лютий, 13:16
 1
Перший будинок ЖК «Юпітер» здали в експлуатацію. ФОТО
21 лютий, 12:22
 1
Медіа
відео
1/8