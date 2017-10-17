«Укрзалізниця» продаватиме у потягах книжки
Сьогодні, 17:20
В.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов оголосив, що у потягах почали продавати книжки.
Поки придбати літературу можна в Інтерсіті та Інтерсіті+, - повідомляє Українська правда.
– Розглядаємо можливість запровадження такої послуги й в інших поїздах. Ця послуга нова для нашої компанії, але впевнені, що вона буде затребуваною у наших клієнтів-пасажирів. Маємо амбітні плани щодо цього проекту.
Зокрема, можливість запровадження бук-кроссінгу (обміну книжками) та співпраці з молодими письменниками, – написав Кравцов.
І похвалився першими результатами – за добу купили уже 12 книжок.
Цікаво, що конкурс на продаж книг в "Укрзалізниці" виграло не видавництво, а ТОВ "Фреш фуд систем".
Про це "Українській правді. Життя" розповіли у філії "Укрзалізниці" – "Українській залізничній швидкісній компанії", яка опікується потягами "Інтерсіті".
Там також повідомили, що у "Фреш фуд систем" була "найкраща цінова пропозиція". Однак остаточну ціну не оприлюднили.
Наразі в потягах можна придбати 26 найменувань книжок. Продаватимуть літературу "у відповідності до запропонованого постачальником переліку".
На фото, оприлюдненому Кравцовим, видно, що більшість книг випустило видавництво "Фоліо".
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Поки придбати літературу можна в Інтерсіті та Інтерсіті+, - повідомляє Українська правда.
– Розглядаємо можливість запровадження такої послуги й в інших поїздах. Ця послуга нова для нашої компанії, але впевнені, що вона буде затребуваною у наших клієнтів-пасажирів. Маємо амбітні плани щодо цього проекту.
Зокрема, можливість запровадження бук-кроссінгу (обміну книжками) та співпраці з молодими письменниками, – написав Кравцов.
І похвалився першими результатами – за добу купили уже 12 книжок.
Цікаво, що конкурс на продаж книг в "Укрзалізниці" виграло не видавництво, а ТОВ "Фреш фуд систем".
Про це "Українській правді. Життя" розповіли у філії "Укрзалізниці" – "Українській залізничній швидкісній компанії", яка опікується потягами "Інтерсіті".
Там також повідомили, що у "Фреш фуд систем" була "найкраща цінова пропозиція". Однак остаточну ціну не оприлюднили.
Наразі в потягах можна придбати 26 найменувань книжок. Продаватимуть літературу "у відповідності до запропонованого постачальником переліку".
На фото, оприлюдненому Кравцовим, видно, що більшість книг випустило видавництво "Фоліо".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Так як зараз читають, то краще продавати кондони.
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