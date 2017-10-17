«Укрзалізниця» продаватиме у потягах книжки

Євген Кравцов оголосив, що у потягах почали продавати книжки.



Поки придбати літературу можна в Інтерсіті та Інтерсіті+, - повідомляє



– Розглядаємо можливість запровадження такої послуги й в інших поїздах. Ця послуга нова для нашої компанії, але впевнені, що вона буде затребуваною у наших клієнтів-пасажирів. Маємо амбітні плани щодо цього проекту.



Зокрема, можливість запровадження бук-кроссінгу (обміну книжками) та співпраці з молодими письменниками, – написав Кравцов.



І похвалився першими результатами – за добу купили уже 12 книжок.



Цікаво, що конкурс на продаж книг в "Укрзалізниці" виграло не видавництво, а ТОВ "Фреш фуд систем".



Про це "Українській правді. Життя" розповіли у філії "Укрзалізниці" – "Українській залізничній швидкісній компанії", яка опікується потягами "Інтерсіті".



Там також повідомили, що у "Фреш фуд систем" була "найкраща цінова пропозиція". Однак остаточну ціну не оприлюднили.



Наразі в потягах можна придбати 26 найменувань книжок. Продаватимуть літературу "у відповідності до запропонованого постачальником переліку".



На фото, оприлюдненому Кравцовим, видно, що більшість книг випустило видавництво "Фоліо".

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