Півроку ремонту: у Луцьку досі не працюють півсотні ліфтів





Про це йдеться у сюжеті



Якщо одні відсутність ліфта сприймають як додаткові фізичні навантаження, то більшість людей, переважно пенсіонери, по декілька місяців не виходять із дому.



Віктор Гарай мешкає на дев'ятому поверсі будинку. Ліфт у його під'їзді вимкнули два місяці тому. Чоловік каже: вже звик щодня долати пішки шлях до квартири. Однак його дочка, прикута до інвалідного візка, увесь цей час надвір не виходить.



"Тому що її немає кому спустити. Якщо вже сильні болі, то я наймаю бригаду людей. Один несе возика, а її треба на руках ще комусь сильнішому нести. Знести на низ і так само занести на верх", - розповідає мешканець Луцька.



"Дуже важко. Я лежу два місяці, і на свіжому повітрі не буваю. Мені і до лікаря немає як виїхати", - каже дочка Віктора Гарая – Наталія.



Ліфти не працюють загалом у 50 багатоповерхівках міста. Їх зупинили, бо закінчився термін експлуатації - 25 років. Щоб ліфти знову запрацювали, потрібен капітальний ремонт. Його мають оплатити самі мешканці, а це щонайменше 200 гривень з квартири. Ірині Чвир прийшла платіжка на суму майже вдесятеро більшу.



"1700 гривень — це непідйомна ціна для нас. Якби гривень 300, ще до 500 грн - люди згодні. А як людина отримує по 1000-1500 гривень пенсії, як вона може віддати всі гроші?" – питається пані Ірина.



Чиновники пояснюють: ремонт одного ліфта коштує від 40 до 100 тисяч гривень. У людей просять лише 30% від необхідного, решту дадуть із міського бюджету. За таким принципом відновили уже більше сотні підйомників у місті.



"Кошти у міста є. Мільйон гривень було у бюджеті передбачено. Зараз на цю сесію я виносив проект рішення про виділення ще 500 тисяч гривень. Я думаю, що коштів вистачить. Не можна зараз провести всі роботи. Було зупинено близько 70 ліфтів. Потроху ми намагаємося максимально швидко їх зробити", - запевняє директор департаменту ЖКГ Луцька Юрій Крась.



"Встановлений термін експлуатації - 25 років. Із них близько 50 ліфтів зупинені у зв'язку із закінченням цього терміну експлуатації. З'явилась жива черга у зв'язку з тим, що фізично не вистачає працівників, які можуть виконувати дані роботи у таких об'ємах", - коментує директор "Волиньліфту" Андрій Ткачук.



Вимикати ліфти у Луцьку почали після того, як у вересні 2017 року в одному з них загинула 28-річна жінка. Експертиза встановила, що вичерпався його термін експлуатації. Тоді ж третину підйомників зупинили на ремонт. І доки кожен не оновлять - не увімкнуть, запевняють чиновники. Тож мешканцям поки що доведеться ходити пішки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку від вересня не працює 50 ліфтів - їх зупинили після трагічної смерті жінки у будинку на проспекті Молоді. Через неможливість користуватися ліфтом деяким людям важко виходити із дому.Про це йдеться у сюжеті 5 каналу Якщо одні відсутність ліфта сприймають як додаткові фізичні навантаження, то більшість людей, переважно пенсіонери, по декілька місяців не виходять із дому.мешкає на дев'ятому поверсі будинку. Ліфт у його під'їзді вимкнули два місяці тому. Чоловік каже: вже звик щодня долати пішки шлях до квартири. Однак його дочка, прикута до інвалідного візка, увесь цей час надвір не виходить."Тому що її немає кому спустити. Якщо вже сильні болі, то я наймаю бригаду людей. Один несе возика, а її треба на руках ще комусь сильнішому нести. Знести на низ і так само занести на верх", - розповідає мешканець Луцька."Дуже важко. Я лежу два місяці, і на свіжому повітрі не буваю. Мені і до лікаря немає як виїхати", - каже дочка Віктора Гарая –Ліфти не працюють загалом у 50 багатоповерхівках міста. Їх зупинили, бо закінчився термін експлуатації - 25 років. Щоб ліфти знову запрацювали, потрібен капітальний ремонт. Його мають оплатити самі мешканці, а це щонайменше 200 гривень з квартири.прийшла платіжка на суму майже вдесятеро більшу."1700 гривень — це непідйомна ціна для нас. Якби гривень 300, ще до 500 грн - люди згодні. А як людина отримує по 1000-1500 гривень пенсії, як вона може віддати всі гроші?" – питається пані Ірина.Чиновники пояснюють: ремонт одного ліфта коштує від 40 до 100 тисяч гривень. У людей просять лише 30% від необхідного, решту дадуть із міського бюджету. За таким принципом відновили уже більше сотні підйомників у місті."Кошти у міста є. Мільйон гривень було у бюджеті передбачено. Зараз на цю сесію я виносив проект рішення про виділення ще 500 тисяч гривень. Я думаю, що коштів вистачить. Не можна зараз провести всі роботи. Було зупинено близько 70 ліфтів. Потроху ми намагаємося максимально швидко їх зробити", - запевняє директор департаменту ЖКГ Луцька"Встановлений термін експлуатації - 25 років. Із них близько 50 ліфтів зупинені у зв'язку із закінченням цього терміну експлуатації. З'явилась жива черга у зв'язку з тим, що фізично не вистачає працівників, які можуть виконувати дані роботи у таких об'ємах", - коментує директор "Волиньліфту"Вимикати ліфти у Луцьку почали після того, як у вересні 2017 року в одному з них загинула 28-річна жінка. Експертиза встановила, що вичерпався його термін експлуатації. Тоді ж третину підйомників зупинили на ремонт. І доки кожен не оновлять - не увімкнуть, запевняють чиновники. Тож мешканцям поки що доведеться ходити пішки.

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