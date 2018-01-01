У Луцьку мешканці будинку скаржаться на вібрування стін через «ліфт Єремеєвої»

Тетяною Єремеєвою додатковий ліфт, будинок «вібрує» під час його руху.



При його рухові стіни у будинку вібрують, стверджують місцеві, пише



«Ліфт встановили на стіні, яка є спільною з нашою квартирою. Коли він рухається – стіна вібрує. Я зателефонувала у «жек», попросила, щоб спеціалісти прийшли і перевірили, наскільки безпечною для нашого старого будинку є така вібрація. Спочатку мені пообіцяли, що відправлять майстра. За якийсь час телефонують і кажуть, що майстер оглянув наш ліфт і з ним все в порядку. Але оглянули вони ліфт, який в під’їзді. Коли я роз’яснила ще раз ситуацію, пообіцяли повторно відправити майстра. Але через якийсь час перетелефонували і сказали, що ніхто не прийде. Бо наш будинок – уже не на їхньому балансі», – розповіла одна із сусідок.



Директор луцького «жеку» №3 Руслан Юлдашев пояснив: питання – не в його компетенції, і загалом він від початку був проти ідеї виділяти житлові приміщення під офіси.



«Перед тим, як починати реконструкцію, проектанти мали б скласти проект, відділ архітектурно-будівельного контролю – затвердити його і дати дозвіл на початок робіт. Моя компетенція тут закінчується. Це питання піднімалося ще влітку, приїжджали і працівники проектної організації, і міськради… Моя позиція була така: якщо ліфт і встановлювати, то так, щоб він не доторкався до сусідської стіни. Бо якщо кріпити його до стіни, вібрація буде», – розповів директор «жеку».



За його словами, це – перший відомий йому випадок, коли посеред багатоповерхівки у квартирі встановили ліфт.



Нагадаємо, торік власниця Центру хірургії ока ім. Загурського Тетяна Єремеєва, який розташований на першому поверсі будівлі, купила одну із квартир на другому поверсі і



Після того, як мешканці надали розголосу ситуації, одна із фірм Єремеєвої подала до суду на сусідів. Мовляв, замуровані десять років тому без спеціальних дозволів лоджії стали причиною тріщин, а не діра у плиті перекриття.



Своєю чергою, мешканці також подали судовий позов, щоб зобов’язати медичний центр дотримуватися будівельних норм, які забороняють встановлювати ліфти поруч із стінами, що межують із житлом.

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