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Волинянка представлятиме Україну на зимових Паралімпійських іграх

Волинянка представлятиме Україну на зимових Паралімпійських іграх
Біатлоністка Юлія Батенкова-Бауман, життя якої пов'язане з Шацьком, візьме участь у XII зимових Паралімпійських іграх у Південній Кореї.

Про це повідомляє «Район.Шацьк».

28 лютого у Києві відбудуться урочисті проводи спортсменів Національної збірної команди України на XII зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться з 9 березня по 18 березня 2018 року у м. Пхьончхань (Південна Корея).

Про це повідомили у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів

У цьому світовому форумі беруть участь біатлоністки з Волині – Юлія Батенкова-Бауман, учасниця трьох зимових Паралімпійських ігор та Богдана Конашук, дебютант змагань.

Нагадаємо, що Юлія народилася в м. Ковель, проте деякий час мешкала в Шацьку і навчалася в місцевій школі.

Сьогодні Юлія Батенкова-Бауман є багаторазовою чемпіонкою України з легкої атлетики, майстром спорту міжнародного класу з лижних гонок та біатлону, призеркою уже трьох Параолімпійських ігор, нагороджена орденами княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів.

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Теги: Волинь, спорт, Шацьк
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