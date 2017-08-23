Волинянка представлятиме Україну на зимових Паралімпійських іграх
22 лютий, 20:31
Біатлоністка Юлія Батенкова-Бауман, життя якої пов'язане з Шацьком, візьме участь у XII зимових Паралімпійських іграх у Південній Кореї.
Про це повідомляє «Район.Шацьк».
28 лютого у Києві відбудуться урочисті проводи спортсменів Національної збірної команди України на XII зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться з 9 березня по 18 березня 2018 року у м. Пхьончхань (Південна Корея).
Про це повідомили у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів
У цьому світовому форумі беруть участь біатлоністки з Волині – Юлія Батенкова-Бауман, учасниця трьох зимових Паралімпійських ігор та Богдана Конашук, дебютант змагань.
Нагадаємо, що Юлія народилася в м. Ковель, проте деякий час мешкала в Шацьку і навчалася в місцевій школі.
Сьогодні Юлія Батенкова-Бауман є багаторазовою чемпіонкою України з легкої атлетики, майстром спорту міжнародного класу з лижних гонок та біатлону, призеркою уже трьох Параолімпійських ігор, нагороджена орденами княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Район.Шацьк».
28 лютого у Києві відбудуться урочисті проводи спортсменів Національної збірної команди України на XII зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться з 9 березня по 18 березня 2018 року у м. Пхьончхань (Південна Корея).
Про це повідомили у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів
У цьому світовому форумі беруть участь біатлоністки з Волині – Юлія Батенкова-Бауман, учасниця трьох зимових Паралімпійських ігор та Богдана Конашук, дебютант змагань.
Нагадаємо, що Юлія народилася в м. Ковель, проте деякий час мешкала в Шацьку і навчалася в місцевій школі.
Сьогодні Юлія Батенкова-Бауман є багаторазовою чемпіонкою України з легкої атлетики, майстром спорту міжнародного класу з лижних гонок та біатлону, призеркою уже трьох Параолімпійських ігор, нагороджена орденами княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин убив брата і підпалив хату, аби замести сліди
22 лютий, 21:16
Представник Порошенка дав інтерв‘ю Тарасу Шкітеру
22 лютий, 21:00
Волинянка представлятиме Україну на зимових Паралімпійських іграх
22 лютий, 20:31
У Чернівцях на гарячому «пов’язали» молдавських скімерів
22 лютий, 20:13
У редакцію сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини кинули коктейль Молотова. ФОТО
22 лютий, 20:07