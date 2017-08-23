Волинянка представлятиме Україну на зимових Паралімпійських іграх

Юлія Батенкова-Бауман, життя якої пов'язане з Шацьком, візьме участь у XII зимових Паралімпійських іграх у Південній Кореї.



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28 лютого у Києві відбудуться урочисті проводи спортсменів Національної збірної команди України на XII зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться з 9 березня по 18 березня 2018 року у м. Пхьончхань (Південна Корея).



Про це повідомили у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів



У цьому світовому форумі беруть участь біатлоністки з Волині – Юлія Батенкова-Бауман, учасниця трьох зимових Паралімпійських ігор та Богдана Конашук, дебютант змагань.



Нагадаємо, що Юлія народилася в м. Ковель, проте деякий час мешкала в Шацьку і навчалася в місцевій школі.



Сьогодні Юлія Батенкова-Бауман є багаторазовою чемпіонкою України з легкої атлетики, майстром спорту міжнародного класу з лижних гонок та біатлону, призеркою уже трьох Параолімпійських ігор, нагороджена орденами княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біатлоністка, життя якої пов'язане з Шацьком, візьме участь у XII зимових Паралімпійських іграх у Південній Кореї.Про це повідомляє «Район.Шацьк». 28 лютого у Києві відбудуться урочисті проводи спортсменів Національної збірної команди України на XII зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться з 9 березня по 18 березня 2018 року у м. Пхьончхань (Південна Корея).Про це повідомили у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідівУ цьому світовому форумі беруть участь біатлоністки з Волині – Юлія Батенкова-Бауман, учасниця трьох зимових Паралімпійських ігор та Богдана Конашук, дебютант змагань.Нагадаємо, що Юлія народилася в м. Ковель, проте деякий час мешкала в Шацьку і навчалася в місцевій школі.Сьогодні Юлія Батенкова-Бауман є багаторазовою чемпіонкою України з легкої атлетики, майстром спорту міжнародного класу з лижних гонок та біатлону, призеркою уже трьох Параолімпійських ігор, нагороджена орденами княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів.

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