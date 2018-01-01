Волинянка зіграла за Збірну України з футзалу у Португалії

Юлія Дударчук у складі Збірної України з футзалу взяла участь у міжнародних поєдинках. Змагання відбулись у Португалії.



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Спортсменка із села Мельники Юлія Дударчук відзначилася двома забитими голами за збірну України з футзалу у міжнародних поєдинках, які проходили на островах поблизу Португалії.



У рамках підготовки до відбіркового етапу на Євро-2019 жіноча збірна України з футзалу провела міжнародну зустріч зі збірною Португалії. Поєдинок проходив у місті Ангра-ду-Ероїшму, що розташоване на острові Терсейра.



Дівчата зі збірної України завершили поєдинок із мінімальною поразкою – 3:2.



Другим суперником нашої команди під час перебування у Португалії стала жіноча збірна Азорських островів. Матч відбувся у місті Віла Франка, розташованому на острові Сан Мігел.



Перший тайм приніс «жовто-синім» два забитих голи. Дебютне взяття воріт суперника на свій рахунок записала Юлія Форсюк, а подвоїти перевагу вдалося Анастасії Кліпаченко, яка відзначилася у другому матчі поспіль, так само забивши і у ворота Португалії. Наприкінці першої половини зустрічі господаркам вдалося відіграти один м’яч.



Втім, наступна двадцятихвилинка принесла українкам значно більше позитивних звершень. Ірина Бавзенюк, Маргарита Мочалова, Анна Шульга, Сніжана Воловенко, Анна Сидоренко та Юлія Дударчук почергово вразили володіння опоненток. До того ж, двом останнім вдалося записати на свій рахунок по дублю. Завершення другого тайму принесло острів’янкам ще один гол. Як підсумок, 10:2 – перемога жіночої збірної України.



Азорські острови – Україна – 2:10 (1:2)



Голи у складі жіночої збірної України: Форсюк, Кліпаченко, Бавзенюк, Мочалова, Шульга, Воловенко, Сидоренко (2), Дударчук (2).



Цим матчем наша команда завершує цикл контрольних зустрічей у Португалії і вже сьогодні, 22 лютого, вирушає до Києва.



Нагадаємо, найвідоміша футзалістка України Юлія Дударчук, яка народилася і виросла в селі Мельники Шацького району, має 21 рік, але вже встигла отримати нагороди національної першості як у футзалі, так і у футболі. До того ж у першому виді спорту зараз є однією з кращих бомбардирів. Юлія є нападницю футзальної команди «ПЗМС» (Полтава), а зараз грає за національну збірну України.



На відео: збірна України (Юлія Дударчук під номером 2) грає зі збірною Португалії.

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