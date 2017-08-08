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У редакцію сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини кинули коктейль Молотова. ФОТО

У редакцію сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини кинули коктейль Молотова. ФОТО
У приміщення, де розташована редакція сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини "Четверта влада" кинули коктейль Молотова. Вигоріла частина кімнати.

"Моїм друзям, найкращим рівненським журналістам Четверта влада щойно спалили півофіса. Чоловік зайшов на перший поверх редакції облив бензином все і підпалив, вийшов, не ховаючи обличчя", - пише в Facebook керівник рівненського "Суспільного" Інна Білецька.

"Кількість розслідувань і викритів цих журналістів обраховується не десятками, а сотнями. Страшно. Жахливо", - додала вона.

Нагадаємо, раніше сервер сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини "Четверта влада" пограбували.



У редакцію сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини кинули коктейль Молотова. ФОТО
У редакцію сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини кинули коктейль Молотова. ФОТО

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Теги: Четверта влада, хакери, атака, варте уваги
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Коментарі 1
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