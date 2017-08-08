У редакцію сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини кинули коктейль Молотова. ФОТО
22 лютий, 20:07
У приміщення, де розташована редакція сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини "Четверта влада" кинули коктейль Молотова. Вигоріла частина кімнати.
"Моїм друзям, найкращим рівненським журналістам Четверта влада щойно спалили півофіса. Чоловік зайшов на перший поверх редакції облив бензином все і підпалив, вийшов, не ховаючи обличчя", - пише в Facebook керівник рівненського "Суспільного" Інна Білецька.
"Кількість розслідувань і викритів цих журналістів обраховується не десятками, а сотнями. Страшно. Жахливо", - додала вона.
Нагадаємо, раніше сервер сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини "Четверта влада" пограбували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Моїм друзям, найкращим рівненським журналістам Четверта влада щойно спалили півофіса. Чоловік зайшов на перший поверх редакції облив бензином все і підпалив, вийшов, не ховаючи обличчя", - пише в Facebook керівник рівненського "Суспільного" Інна Білецька.
"Кількість розслідувань і викритів цих журналістів обраховується не десятками, а сотнями. Страшно. Жахливо", - додала вона.
Нагадаємо, раніше сервер сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини "Четверта влада" пограбували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Значить редакція на правильному шляху і не "жують соплі", а пишуть правду. Цим ви стаєте сильніші!
Останні новини
У Чернівцях на гарячому «пов’язали» молдавських скімерів
22 лютий, 20:13
У редакцію сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини кинули коктейль Молотова. ФОТО
22 лютий, 20:07
На Волині буде пам'ятний знак виселеним з Польщі українцям
22 лютий, 19:27
У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*
22 лютий, 19:10