У редакцію сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини кинули коктейль Молотова. ФОТО





"Моїм друзям, найкращим рівненським журналістам Четверта влада щойно спалили півофіса. Чоловік зайшов на перший поверх редакції облив бензином все і підпалив, вийшов, не ховаючи обличчя", - пише в Facebook керівник рівненського "Суспільного" Інна Білецька.



"Кількість розслідувань і викритів цих журналістів обраховується не десятками, а сотнями. Страшно. Жахливо", - додала вона.



Нагадаємо, раніше сервер сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини "Четверта влада"









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщення, де розташована редакція сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини "Четверта влада" кинули коктейль Молотова. Вигоріла частина кімнати."Моїм друзям, найкращим рівненським журналістам Четверта влада щойно спалили півофіса. Чоловік зайшов на перший поверх редакції облив бензином все і підпалив, вийшов, не ховаючи обличчя", - пише в Facebook керівник рівненського "Суспільного" Інна Білецька."Кількість розслідувань і викритів цих журналістів обраховується не десятками, а сотнями. Страшно. Жахливо", - додала вона.Нагадаємо, раніше сервер сайту розслідувачів з Волині та Рівненщини "Четверта влада" пограбували

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію