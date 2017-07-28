Представник Порошенка дав інтерв‘ю Тарасу Шкітеру
22 лютий, 21:00
Дивіться ексклюзивний випуск ток-шоу Протилежний Погляд LIVE - інтерв’ю із Представницею Президента України у Верховній Раді, народним депутатом України Іриною Луценко.
Про взаємини із Президентом України та підготовку до президентських виборів 2019 року, про політичну кар’єру та врегулювання військового конфлікту на Сході, про проблеми легалізації видобутку бурштину та боротьбу за гендерну рівність і протидію домашнього насильства дивіться цієї п’ятниці, 23 лютого, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь».
А також повтор програми у неділю, 25 лютого, о 19:00.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про взаємини із Президентом України та підготовку до президентських виборів 2019 року, про політичну кар’єру та врегулювання військового конфлікту на Сході, про проблеми легалізації видобутку бурштину та боротьбу за гендерну рівність і протидію домашнього насильства дивіться цієї п’ятниці, 23 лютого, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь».
А також повтор програми у неділю, 25 лютого, о 19:00.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Оце пацан красава!
Останні новини
На Волині на вишкіл зберуть 170 військових резервістів
22 лютий, 21:33
Волинянин убив брата і підпалив хату, аби замести сліди
22 лютий, 21:16
Представник Порошенка дав інтерв‘ю Тарасу Шкітеру
22 лютий, 21:00
У Чернівцях на гарячому «пов’язали» молдавських скімерів
22 лютий, 20:13