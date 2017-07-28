Представник Порошенка дав інтерв‘ю Тарасу Шкітеру

Іриною Луценко.



Про взаємини із Президентом України та підготовку до президентських виборів 2019 року, про політичну кар’єру та врегулювання військового конфлікту на Сході, про проблеми легалізації видобутку бурштину та боротьбу за гендерну рівність і протидію домашнього насильства дивіться цієї п’ятниці, 23 лютого, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь».



А також повтор програми у неділю, 25 лютого, о 19:00.



Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!







Ірина Луценко та Тарас Шкітер

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дивіться ексклюзивний випуск ток-шоу Протилежний Погляд LIVE - інтерв’ю із Представницею Президента України у Верховній Раді, народним депутатом УкраїниПро взаємини із Президентом України та підготовку до президентських виборів 2019 року, про політичну кар’єру та врегулювання військового конфлікту на Сході, про проблеми легалізації видобутку бурштину та боротьбу за гендерну рівність і протидію домашнього насильства дивіться цієї п’ятниці,на телеканалі «Нова Волинь».А також повтор програми у неділю, 25 лютого, о 19:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію