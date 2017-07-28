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Представник Порошенка дав інтерв‘ю Тарасу Шкітеру

Представник Порошенка дав інтерв‘ю Тарасу Шкітеру
Дивіться ексклюзивний випуск ток-шоу Протилежний Погляд LIVE - інтерв’ю із Представницею Президента України у Верховній Раді, народним депутатом України Іриною Луценко.

Про взаємини із Президентом України та підготовку до президентських виборів 2019 року, про політичну кар’єру та врегулювання військового конфлікту на Сході, про проблеми легалізації видобутку бурштину та боротьбу за гендерну рівність і протидію домашнього насильства дивіться цієї п’ятниці, 23 лютого, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь».

А також повтор програми у неділю, 25 лютого, о 19:00.

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!



Ірина Луценко та Тарас Шкітер
Ірина Луценко та Тарас Шкітер

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Теги: Протилежний погляд, Ірина Луценко, варте уваги
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Коментарі 1
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