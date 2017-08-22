На Волині на вишкіл зберуть 170 військових резервістів

Згідно з планами підготовки Збройних Сил України, у 2018 році триває підготовка резервістів оперативного резерву першої черги.Зокрема з 27 лютого розпочнуться навчальні збори резервістів першої черги на базі однієї з механізованих бригад оперативного командування «Захід», на які буде залучено близько 170-ти резервістів з усієї Волинської області, які проходили військову службу по мобілізації і приймали участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, - повідомили у групі по роботі з особовим складом та громадськістю Волинського обласного військового комісаріату.Наразі військовими комісаріатами Волинської області здійснюються заходи щодо оповіщення, виклику, проходження медичного огляду резервістів, які залучатимуться на навчальні збори.Зазначимо, що протягом 2016-2017 років, аналогічний вишкіл волиняни-резервісти проходили більш ніж в 20-ти підрозділах Збройних Сил України.Протягом проведення збрів, які триватимуть 30 діб, бійці оперативного резерву пройдуть всі етапи військової підготовки, покращать свою фахову та індивідуальну підготовку з урахуванням сучасної специфіки виконання армійськими підрозділами завдань, а також приймуть участь у проведенні бойового злагодження в складі свого підрозділу та військової частини (бригадних тактичних навчань) з виконанням бойових стрільб.«Наголошуємо на тому, що резервістам оперативного резерву на час проведення зборів гарантується збереження робочого місця, державне страхування, компенсується середньомісячна зарплатня на підприємстві та виплачується грошова винагорода. Резервісти безкоштовно забезпечуються військовою формою одягу, харчуванням, проживанням та медичним обслуговуванням під час зборів», - йдеться у повідомленні.У підсумку, по закінченню зборів, працюючим резервістам виплачується від 6400 до 8 200 гривень (три мінімальні заробітні плати) в залежності від військового звання. Загальна сума грошових виплат непрацюючим резервістам становить 5200- 7000 гривень.«Також інформуємо, що укласти контракт на проходження служби в резерві може кожен громадянин України, віком від 18 до 60 років, не залежно від статі. Для чоловіків та жінок, які не мають досвіду військової служби, пропонується спочатку укласти контракт в підрозділах територіальної обороні, де пройти загальновійськову підготовку. В подальшому ви можете бути залучені на навчальні збори резервістів до бойової бригади з наступним укладанням відповідного контракту», - повідомили у військкоматі.Перший контракт з резервістами укладається строком на 3-5 років. Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 3-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві.З питань укладання контракту на службу в резерві необхідно звернутися до найближчого військового комісаріату.