П’яного жартівника із «братвою на 60 джипах» пов’язав спецназ





Про це пише



Він спершу почав висловлювати невдоволення тим, що у Тернополі працюють нечесні судді та російські банки. І заявив, оскільки поліція не реагує на це, він з побратимами почне спалювати усі існуючі в обласному центрі банки аби показати, що Західна Україна сильна та любить свою державу.



Голос видавав нетверезий стан чоловіка. Проте він продовжував нагнітати пристрасті й, зрештою, повідомив, що вони разом із «братвою» на шістдесяти джипах зі сторони Кременця уже під'їжджають до Тернополя.



Як зазначають у поліції Тернопільщини, оперативники швидко встановили, що дзвінок надходив з Підволочищини. Саме туди вирушили бійці КОРДу, працівники групи швидкого реагування, поліцейські станції Скалата, слідчо-оперативна група.



Поліція оточили будинок, з якого йшов телефонний сигнал і очікувала прибуття спецназу. Після того, як все закінчилося, з'ясувалося, що на лінію «102» телефонував 30-річний мешканець села Іванівка. Під час спільного застілля він взяв мобільний телефон у свого товариша, який справді раніше був в АТО, і подзвонив до поліції.



Жартівників доправили на освідчення до медзакладу. У крові чоловіків було 1,8-1,9 проміле алкоголю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пізно ввечері на диспетчерську службу поліції Тернопільщини зателефонував чоловік, який представився добровольцем батальйону Нацгвардії «Донбас».Про це пише Вісник і К Він спершу почав висловлювати невдоволення тим, що у Тернополі працюють нечесні судді та російські банки. І заявив, оскільки поліція не реагує на це, він з побратимами почне спалювати усі існуючі в обласному центрі банки аби показати, що Західна Україна сильна та любить свою державу.Голос видавав нетверезий стан чоловіка. Проте він продовжував нагнітати пристрасті й, зрештою, повідомив, що вони разом із «братвою» на шістдесяти джипах зі сторони Кременця уже під'їжджають до Тернополя.Як зазначають у поліції Тернопільщини, оперативники швидко встановили, що дзвінок надходив з Підволочищини. Саме туди вирушили бійці КОРДу, працівники групи швидкого реагування, поліцейські станції Скалата, слідчо-оперативна група.Поліція оточили будинок, з якого йшов телефонний сигнал і очікувала прибуття спецназу. Після того, як все закінчилося, з'ясувалося, що на лінію «102» телефонував 30-річний мешканець села Іванівка. Під час спільного застілля він взяв мобільний телефон у свого товариша, який справді раніше був в АТО, і подзвонив до поліції.Жартівників доправили на освідчення до медзакладу. У крові чоловіків було 1,8-1,9 проміле алкоголю.

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