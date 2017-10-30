Субсидії отримують майже половина волинських родин
22 лютий, 23:08
Майже половина домогосподарств Волині отримали субсидії на відшкодування витрат за комунальні послуги. Це понад 167 тисяч родин.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Також, цього року вже подали на відшкодування комуналки ще 8,5 тисячі домогосподарств. З них 4 тисячам погодили виплати субсидій.
Загалом волинянам у січні виплатили 6,6 мільйона гривень. В середньому – по 1674 гривні на родину. Це менше, ніж за відповідний місяць минулого року, на 9,5%.
Також, у січні цього року 209 домогосподарств отримали в середньому по 2680 гривень на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Цю грошову допомогу призначають один раз на рік, у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Також, цього року вже подали на відшкодування комуналки ще 8,5 тисячі домогосподарств. З них 4 тисячам погодили виплати субсидій.
Загалом волинянам у січні виплатили 6,6 мільйона гривень. В середньому – по 1674 гривні на родину. Це менше, ніж за відповідний місяць минулого року, на 9,5%.
Також, у січні цього року 209 домогосподарств отримали в середньому по 2680 гривень на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Цю грошову допомогу призначають один раз на рік, у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нема чим хвалитися ,це ще раз показує ,що Украіною править злочинна влада .Нічого цих телепнів революція не навчила чекають коли іх таки візьмуть на вила .
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