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Субсидії отримують майже половина волинських родин

Субсидії отримують майже половина волинських родин
Майже половина домогосподарств Волині отримали субсидії на відшкодування витрат за комунальні послуги. Це понад 167 тисяч родин.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Також, цього року вже подали на відшкодування комуналки ще 8,5 тисячі домогосподарств. З них 4 тисячам погодили виплати субсидій.

Загалом волинянам у січні виплатили 6,6 мільйона гривень. В середньому – по 1674 гривні на родину. Це менше, ніж за відповідний місяць минулого року, на 9,5%.

Також, у січні цього року 209 домогосподарств отримали в середньому по 2680 гривень на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Цю грошову допомогу призначають один раз на рік, у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.



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Теги: субсидії, Волинь
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Коментарі 1
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Нема чим хвалитися ,це ще раз показує ,що Украіною править злочинна влада .Нічого цих телепнів революція не навчила чекають коли іх таки візьмуть на вила .
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