Субсидії отримують майже половина волинських родин





Про це йдеться у сюжеті



Також, цього року вже подали на відшкодування комуналки ще 8,5 тисячі домогосподарств. З них 4 тисячам погодили виплати субсидій.



Загалом волинянам у січні виплатили 6,6 мільйона гривень. В середньому – по 1674 гривні на родину. Це менше, ніж за відповідний місяць минулого року, на 9,5%.



Також, у січні цього року 209 домогосподарств отримали в середньому по 2680 гривень на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Цю грошову допомогу призначають один раз на рік, у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже половина домогосподарств Волині отримали субсидії на відшкодування витрат за комунальні послуги. Це понад 167 тисяч родин.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Також, цього року вже подали на відшкодування комуналки ще 8,5 тисячі домогосподарств. З них 4 тисячам погодили виплати субсидій.Загалом волинянам у січні виплатили 6,6 мільйона гривень. В середньому – по 1674 гривні на родину. Це менше, ніж за відповідний місяць минулого року, на 9,5%.Також, у січні цього року 209 домогосподарств отримали в середньому по 2680 гривень на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Цю грошову допомогу призначають один раз на рік, у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію