«Волинь» у Туреччині дебютну гру зіграє із туркменами
Сьогодні, 02:57
Уже завтра, 24 лютого, «Волинь» проведе дебютну товариську гру на другому турецькому зборі у Белеку.
Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Матч відбудеться на полях спорткомплексу «Аркадія» (де й тренується команда Віктора Богатиря), а суперником стане одна із найкращих команд Туркменістану – «Шагадам». Початок гри – о 16:00 за київським часом.
Разом із тим, гравці «Волині» провели перші тренування у Белеку після того, як вночі прибули до готелю. До обіду команда попрацювала над фізичними вправами, а вечірнє тренування було більше спрямованим на роботу з м’ячем.
Нагадаємо, що 21 лютого «червоно-білі» вирушили на черговий навчально-тренувальний збір. До Туреччини тренерський штаб на чолі з Віктором Богатирем взяв 21 футболіста. Серед них троє воротарів (Віталій Неділько, Олександр Воробей та Богдан Когут), а також польові гравці: Рудольф Сухомлинов, Олександр Сафонов, Олег Герасимюк, Євген Заричнюк, Роман Світличний, Валерій Болденков, Вадим Страшкевич, Олексій Клак, Василь Курко, Павло Гордійчук, Ярослав Кінаш, Андрій Яковлєв, Руслан Марушка, Олександр Климець, Дмитро Скоблов, Юрій Тетеренко, Сергій Мелінишин, Назарій Муха. Також з ними тренуватимуться декілька гравців на перегляді в клубі.
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Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Матч відбудеться на полях спорткомплексу «Аркадія» (де й тренується команда Віктора Богатиря), а суперником стане одна із найкращих команд Туркменістану – «Шагадам». Початок гри – о 16:00 за київським часом.
Разом із тим, гравці «Волині» провели перші тренування у Белеку після того, як вночі прибули до готелю. До обіду команда попрацювала над фізичними вправами, а вечірнє тренування було більше спрямованим на роботу з м’ячем.
Нагадаємо, що 21 лютого «червоно-білі» вирушили на черговий навчально-тренувальний збір. До Туреччини тренерський штаб на чолі з Віктором Богатирем взяв 21 футболіста. Серед них троє воротарів (Віталій Неділько, Олександр Воробей та Богдан Когут), а також польові гравці: Рудольф Сухомлинов, Олександр Сафонов, Олег Герасимюк, Євген Заричнюк, Роман Світличний, Валерій Болденков, Вадим Страшкевич, Олексій Клак, Василь Курко, Павло Гордійчук, Ярослав Кінаш, Андрій Яковлєв, Руслан Марушка, Олександр Климець, Дмитро Скоблов, Юрій Тетеренко, Сергій Мелінишин, Назарій Муха. Також з ними тренуватимуться декілька гравців на перегляді в клубі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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