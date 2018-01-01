«Волинь» у Туреччині дебютну гру зіграє із туркменами

Уже завтра, 24 лютого, «Волинь» проведе дебютну товариську гру на другому турецькому зборі у Белеку.Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.Матч відбудеться на полях спорткомплексу «Аркадія» (де й тренується команда), а суперником стане одна із найкращих команд Туркменістану – «Шагадам». Початок гри – о 16:00 за київським часом.Разом із тим, гравці «Волині» провели перші тренування у Белеку після того, як вночі прибули до готелю. До обіду команда попрацювала над фізичними вправами, а вечірнє тренування було більше спрямованим на роботу з м’ячем.Нагадаємо, що 21 лютого «червоно-білі» вирушили на черговий навчально-тренувальний збір. До Туреччини тренерський штаб на чолі з Віктором Богатирем взяв 21 футболіста. Серед них троє воротарів (та), а також польові гравці:. Також з ними тренуватимуться декілька гравців на перегляді в клубі.