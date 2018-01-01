Сільрада на Волині не знає, до кого «притулитися»

Жителі Овлочинської сільради на Волині розмірковують, до якої об’єднаної територіальної громади пристати.Про це повідомила консультант з комунікацій Волинського РВ АМУЕтап добровільного об’єднання територіальних громад цьогоріч фактично увійшов у завершальну стадію. Тому, для тих сільрад, які досі не визначилися з приєднанням до сусідніх ОТГ, із кожним днем залишається все менше часу на ухвалення самостійного рішення. У такій ситуації опинилася Овлочинська сільська рада у Турійському районі, до якої входять села Овлочин, Ставки та Крать.Нині жителі громади, депутати і головау пошуках найоптимальнішого варіанту приєднання.Виконавчий директор Волинського РВ АМУ Богдан Самойленко розповів селянам про переваги децентралізації та роль у цих процесах Асоціації міст України.«Децентралізаційними процесами Асоціація та її регіональні відділення займаються ще з 2014-го. Вона – ініціатор створення ОТГ, напрацьовували чинне законодавство, методику об’єднання, згодом АМУ фінансувала «Офіс реформ», який працював при ОДА. На мою думку, децентралізація дає громадам шанс використати власний потенціал і, об’єднавши зусилля, стати добрими господарями, бо в єдності сила», – наголосивЗ процедурою приєднання сільської ради до об’єднаної територіальної громади присутніх познайомив експерт з юридичних питань«Крок який хочете зробити стане визначальним на десятиліття й головне для вас не помилитися. Розташування вашої сільради на межі Володимир-Волинського, Любомльського та Турійського районів, дозволяє розглядати приєднання до Турійської, Устилузької, Оваднівської та Вишнівської ОТГ. Районів у нинішньому форматі згодом не буде, а ви своє життя пов’яжете з тією об’єднаною громадою до якої приєднаєтесяю. Ухвалюючи доленосне рішення врахуйте перспективність ОТГ, транспортне сполучення, економічний потенціал, інфраструктуру і, звісно, історичний аспект. Це дуже важливо, бо суть реформи не погіршити надання послуг, а покращити», - заявив він.Він також наголосив, що довибори за участю Оваднівської сільради, наймовірніше, відбудуться цьогоріч, але не раніше жовтня чи навіть грудня. Річ у тім, що якщо об’єднаються з Турійськом, як передбачає Перспективний план формування територій громад Волинської області, процедура буде швидшою, а вирішать це зробити поза Перспективним планом, то вона трішки затягнеться. Після довиборів сільрада буде Овлочинським старостинським округом, а старостою, якщо зголоситься, до 2020-го лишатиметься нині діючий сільський голова, також він стане членом виконкому ОТГ.Щоб селяни могли оцінити фінансову перспективу приєднання експерт із бюджетних питань Василь Гром презентував прогнозовані варіанти розрахунків бюджетів ОТГ, до яких можуть приєднуватись села Овлочинської сільради.До речі, на зборах присутні жваво дискутували, цікавилися і майбутніми повітами, нюансами медичної реформи, наданням адмінпослуг, перспективою ремонту доріг та покращення транспортного сполучення.Отримавши від експертів АМУ вичерпні пояснення щодо всього, що цікавило, селян зійшлися на думці, що тепер на часі – громадське обговорення.