Померла наркодилерка, перед якою була безсила волинська поліція

Анжела на прізвисько Гавана. Місцеві наркомани щодня ходили за «дозою» до її будинку на центральній вулиці міста.



Про це повідомляє



Зі слів очевидців, провести в останню путь жінку прийшли близько 30 людей, з них і постійні клієнти.



Журналісти зібрали з різних джерел інформацію про наркодилерку.



Останніми роками вона погано почувала себе. Неодноразово лежала в інфекційному відділенні Нововолинської лікарні. Розповідають, що і ремонт в палаті, де завжди лежала зробила, і продавати наркотики продовжувала, перебуваючи в стаціонарі. Навіть перев’язки сама собі робила, бо справлялася з цим краще від медсестер.



Серед діагнозів – і СНІД, і туберкульоз кісток, і гангрени на ногах. Вона потребувала ампутації ноги, бо лопали судини і постійно була кровотеча. І серце в Гавани було хворе. Перед смертю впала в кому.



Наркозалежні нововолинці добре вивчили дорогу до неї додому, а мешканці будинку звикли до такого сусідства.



Проживала Гавана в квартирі разом з чоловіком. Наркомани і далі ходять за цим маршрутом, але поки невідомо чи виходять з «дозою».



Неодноразово в помешканні Гавани проводили обшуки. Попри це вона продовжувала займатися своєю справою. Інсайдери повідомляють, що приїздили на автомобілях і вночі, а на день десятки наркозалежних відвідували квартиру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На той світ пішла відома у Нововолинську наркодилеркана прізвисько Гавана. Місцеві наркомани щодня ходили за «дозою» до її будинку на центральній вулиці міста.Про це повідомляє Буг Зі слів очевидців, провести в останню путь жінку прийшли близько 30 людей, з них і постійні клієнти.Журналісти зібрали з різних джерел інформацію про наркодилерку.Останніми роками вона погано почувала себе. Неодноразово лежала в інфекційному відділенні Нововолинської лікарні. Розповідають, що і ремонт в палаті, де завжди лежала зробила, і продавати наркотики продовжувала, перебуваючи в стаціонарі. Навіть перев’язки сама собі робила, бо справлялася з цим краще від медсестер.Серед діагнозів – і СНІД, і туберкульоз кісток, і гангрени на ногах. Вона потребувала ампутації ноги, бо лопали судини і постійно була кровотеча. І серце в Гавани було хворе. Перед смертю впала в кому.Наркозалежні нововолинці добре вивчили дорогу до неї додому, а мешканці будинку звикли до такого сусідства.Проживала Гавана в квартирі разом з чоловіком. Наркомани і далі ходять за цим маршрутом, але поки невідомо чи виходять з «дозою».Неодноразово в помешканні Гавани проводили обшуки. Попри це вона продовжувала займатися своєю справою. Інсайдери повідомляють, що приїздили на автомобілях і вночі, а на день десятки наркозалежних відвідували квартиру.

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