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Померла наркодилерка, перед якою була безсила волинська поліція

Померла наркодилерка, перед якою була безсила волинська поліція
На той світ пішла відома у Нововолинську наркодилерка Анжела на прізвисько Гавана. Місцеві наркомани щодня ходили за «дозою» до її будинку на центральній вулиці міста.

Про це повідомляє Буг.

Зі слів очевидців, провести в останню путь жінку прийшли близько 30 людей, з них і постійні клієнти.

Журналісти зібрали з різних джерел інформацію про наркодилерку.

Останніми роками вона погано почувала себе. Неодноразово лежала в інфекційному відділенні Нововолинської лікарні. Розповідають, що і ремонт в палаті, де завжди лежала зробила, і продавати наркотики продовжувала, перебуваючи в стаціонарі. Навіть перев’язки сама собі робила, бо справлялася з цим краще від медсестер.

Серед діагнозів – і СНІД, і туберкульоз кісток, і гангрени на ногах. Вона потребувала ампутації ноги, бо лопали судини і постійно була кровотеча. І серце в Гавани було хворе. Перед смертю впала в кому.

Наркозалежні нововолинці добре вивчили дорогу до неї додому, а мешканці будинку звикли до такого сусідства.

Проживала Гавана в квартирі разом з чоловіком. Наркомани і далі ходять за цим маршрутом, але поки невідомо чи виходять з «дозою».

Неодноразово в помешканні Гавани проводили обшуки. Попри це вона продовжувала займатися своєю справою. Інсайдери повідомляють, що приїздили на автомобілях і вночі, а на день десятки наркозалежних відвідували квартиру.

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Теги: наркотики, Волинь
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Коментарі 2
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