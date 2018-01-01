Майже годину гасили пожежу у місті на Волині
Сьогодні, 05:25
Через коротке замикання електромережі у Камені-Каширському трапилася пожежа у у гаражі на вулиці Шевченка.
Займання виникло 22 лютого, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу гаража на вулиці Шевченка у Камені-Каширському надійшло на пункт зв’язку о 10:10. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни.
Рятувальникам вдалося локалізувати загорання о 10:20 та повністю його ліквідувати о 11:00.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електричної мережі.
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Займання виникло 22 лютого, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу гаража на вулиці Шевченка у Камені-Каширському надійшло на пункт зв’язку о 10:10. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни.
Рятувальникам вдалося локалізувати загорання о 10:20 та повністю його ліквідувати о 11:00.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електричної мережі.
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