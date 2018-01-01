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Майже годину гасили пожежу у місті на Волині

Майже годину гасили пожежу у місті на Волині
Через коротке замикання електромережі у Камені-Каширському трапилася пожежа у у гаражі на вулиці Шевченка.

Займання виникло 22 лютого, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.

Повідомлення про пожежу гаража на вулиці Шевченка у Камені-Каширському надійшло на пункт зв’язку о 10:10. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни.

Рятувальникам вдалося локалізувати загорання о 10:20 та повністю його ліквідувати о 11:00.

За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електричної мережі.

Майже годину гасили пожежу у місті на Волині


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Теги: пожежа, Волинь
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