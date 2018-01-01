Майже годину гасили пожежу у місті на Волині





Займання виникло 22 лютого, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.



Повідомлення про пожежу гаража на вулиці Шевченка у Камені-Каширському надійшло на пункт зв’язку о 10:10. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни.



Рятувальникам вдалося локалізувати загорання о 10:20 та повністю його ліквідувати о 11:00.



За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електричної мережі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через коротке замикання електромережі у Камені-Каширському трапилася пожежа у у гаражі на вулиці Шевченка.Займання виникло 22 лютого, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.Повідомлення про пожежу гаража на вулиці Шевченка у Камені-Каширському надійшло на пункт зв’язку о 10:10. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни.Рятувальникам вдалося локалізувати загорання о 10:20 та повністю його ліквідувати о 11:00.За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електричної мережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію