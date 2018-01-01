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Українські військові знищили БМП бойовиків: вражаюче відео

Українські військові знищили БМП бойовиків: вражаюче відео
На Донбасі, неподалік окупованого Докучаєвська, ЗСУ знищили бойову машину піхоти бойовиків.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

«Завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи Моспіно Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська була знищена бойова машина піхоти противника», – йдеться у повідомленні.

Найімовірніше, екіпаж БМП вів розвідку передових сил українських військових.



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Теги: війна з Росією, АТО
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