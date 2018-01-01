Українські військові знищили БМП бойовиків: вражаюче відео





Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.



«Завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи Моспіно Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська була знищена бойова машина піхоти противника», – йдеться у повідомленні.



Найімовірніше, екіпаж БМП вів розвідку передових сил українських військових.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі, неподалік окупованого Докучаєвська, ЗСУ знищили бойову машину піхоти бойовиків.Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.«Завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи Моспіно Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська була знищена бойова машина піхоти противника», – йдеться у повідомленні.Найімовірніше, екіпаж БМП вів розвідку передових сил українських військових.

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