Українські військові знищили БМП бойовиків: вражаюче відео
Сьогодні, 04:03
На Донбасі, неподалік окупованого Докучаєвська, ЗСУ знищили бойову машину піхоти бойовиків.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
«Завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи Моспіно Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська була знищена бойова машина піхоти противника», – йдеться у повідомленні.
Найімовірніше, екіпаж БМП вів розвідку передових сил українських військових.
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Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
«Завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи Моспіно Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаєвська була знищена бойова машина піхоти противника», – йдеться у повідомленні.
Найімовірніше, екіпаж БМП вів розвідку передових сил українських військових.
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