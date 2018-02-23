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Сказали, коли в Україні підвищать мінімалку

Сказали, коли в Україні підвищать мінімалку
Підвищення мінімальної заробітної плати до 4100 грн може відбутися по закінченню першого кварталу 2018 року.

Про це віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розповів в ефірі 5 каналу, – пишуть Факти ICTV.

«У нас сьогодні в державному бюджеті зафіксована цифра мінімальної заробітної плати 3723 гривні, і я особисто повністю підтримую ініціативу президента про те, щоб у разі можливості, і більше того, нам Верховна Рада встановила певний термін, коли це треба зробити, – за підсумками першого кварталу уряд має зрозуміти наскільки реально і коли є реальним запровадити мінімальну заробітну плату 4100 грн», – сказав він.

Крім того, Розенко відзначив суттєві додаткові надходження до пенсійного фонду.

«Ініціатива президента в 4100 може і повинна бути реалізована не лише до кінця року. Я сподіваюся за підсумками першого або другого кварталів такі рішення ми спільно приймемо всі», – сказав він.

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Теги: гроші
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