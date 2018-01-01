24 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара, директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук (на фото), голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь.
Вітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо міцного здоров’я, невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань.
День ангела 24 лютого у Власа, Всеволода, Гавриїла, Дмитра та Федори.
Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.
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Вітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо міцного здоров’я, невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань.
День ангела 24 лютого у Власа, Всеволода, Гавриїла, Дмитра та Федори.
Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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