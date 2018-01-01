24 лютого на Волині: гортаючи календар

Роман Жижара, директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук (на фото), голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь.



Вітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо міцного здоров’я, невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань.



День ангела 24 лютого у Власа, Всеволода, Гавриїла, Дмитра та Федори.



Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День народження сьогодні відзначають волинський журналіст, директор Луцького педагогічного коледжу(на фото), голова Іваничівської районної радиВітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо міцного здоров’я, невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань.День ангела 24 лютого у Власа, Всеволода, Гавриїла, Дмитра та Федори.Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію