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Волинян попереджають про морози

Волинян попереджають про морози
Внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження мінімальної температури.

26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.

«З огляду на ситуацію звертаємося до усіх волинян бути обережними. Пам’ятайте, що при несприятливих погодних умовах найкращим виходом із ситуації буде відмова від поїздки чи виходу на вулицю. Однак, якщо ж є необхідність перебування на вулиці, потрібно зробити все можливе аби вберегти себе від небезпек», – йдеться в інформації рятувальників.

«Пам’ятайте, якщо ви змерзли, то не стійте на вулиці, чекаючи транспорт, краще зайдіть у будь-яке приміщення, на заправку, придорожнє кафе, готель, магазин тощо», – додають у повідомленні.

Щоб уберегти здоров’я дітей, необхідно тепло їх одягати, давати вітаміни та без крайньої необхідності не відпускати на вулицю.

«Якщо з Вами трапилася надзвичайна подія і Ви потребуєте допомоги рятувальників – телефонуйте за єдиним номером «101», – нагадують в УДСНС.
Волинян попереджають про морози

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Теги: погода, прогноз, негода
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