Волинян попереджають про морози
Сьогодні, 05:16
Внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження мінімальної температури.
26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.
«З огляду на ситуацію звертаємося до усіх волинян бути обережними. Пам’ятайте, що при несприятливих погодних умовах найкращим виходом із ситуації буде відмова від поїздки чи виходу на вулицю. Однак, якщо ж є необхідність перебування на вулиці, потрібно зробити все можливе аби вберегти себе від небезпек», – йдеться в інформації рятувальників.
«Пам’ятайте, якщо ви змерзли, то не стійте на вулиці, чекаючи транспорт, краще зайдіть у будь-яке приміщення, на заправку, придорожнє кафе, готель, магазин тощо», – додають у повідомленні.
Щоб уберегти здоров’я дітей, необхідно тепло їх одягати, давати вітаміни та без крайньої необхідності не відпускати на вулицю.
«Якщо з Вами трапилася надзвичайна подія і Ви потребуєте допомоги рятувальників – телефонуйте за єдиним номером «101», – нагадують в УДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.
«З огляду на ситуацію звертаємося до усіх волинян бути обережними. Пам’ятайте, що при несприятливих погодних умовах найкращим виходом із ситуації буде відмова від поїздки чи виходу на вулицю. Однак, якщо ж є необхідність перебування на вулиці, потрібно зробити все можливе аби вберегти себе від небезпек», – йдеться в інформації рятувальників.
«Пам’ятайте, якщо ви змерзли, то не стійте на вулиці, чекаючи транспорт, краще зайдіть у будь-яке приміщення, на заправку, придорожнє кафе, готель, магазин тощо», – додають у повідомленні.
Щоб уберегти здоров’я дітей, необхідно тепло їх одягати, давати вітаміни та без крайньої необхідності не відпускати на вулицю.
«Якщо з Вами трапилася надзвичайна подія і Ви потребуєте допомоги рятувальників – телефонуйте за єдиним номером «101», – нагадують в УДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 06:18
Волинян попереджають про морози
Сьогодні, 05:16
Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір
Сьогодні, 01:06