Лучанин «обчистив» підсобку в геріатричному пансіонаті

Гроші та ювелірні вироби виніс лучанин із побутової кімнати персоналу геріатричного пансіонату.Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 42-річний лучанин. Сума завданих збитків склала понад 6 тисяч гривень. Окрім цього, з’ясувалося, що зловмисник причетний також і до крадіжки із одного з магазинів у Луцьку.Лучанину оголосили про підозру в інкримінованих йому злочинах, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.