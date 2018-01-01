Лучанин «обчистив» підсобку в геріатричному пансіонаті
Сьогодні, 15:36
Гроші та ювелірні вироби виніс лучанин із побутової кімнати персоналу геріатричного пансіонату.
Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 42-річний лучанин. Сума завданих збитків склала понад 6 тисяч гривень. Окрім цього, з’ясувалося, що зловмисник причетний також і до крадіжки із одного з магазинів у Луцьку.
Лучанину оголосили про підозру в інкримінованих йому злочинах, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
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Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 42-річний лучанин. Сума завданих збитків склала понад 6 тисяч гривень. Окрім цього, з’ясувалося, що зловмисник причетний також і до крадіжки із одного з магазинів у Луцьку.
Лучанину оголосили про підозру в інкримінованих йому злочинах, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
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