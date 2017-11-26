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Попрощалися з убитою на Донбасі медсестрою. ФОТО

Попрощалися з убитою на Донбасі медсестрою. ФОТО
У селі Бастова Рудня Ємільчинського району на Житомирщині у п'ятницю попрощалися із загиблою в АТО медсестрою Сабіною Галицькою з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Напередодні вона проводила із новоприбулими бійцями роти заняття з медичної підготовки. А того дня поїхала до стареньких у село: комусь тиск поміряти, комусь таблетки дати, завезти противірусні препарати. Так склалося, що зробили засідку і на цьому обірвалося життя Сабіни. Ніхто навіть не думав, що доведеться їхати проводжати її в останню путь», – розповів заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення Петро Бойчук.

23-річна медична сестра разом з іншими військовими 20 лютого їхала до села Катеринівка, що поблизу Золотого на Луганщині, аби надати допомогу людям, які там проживають. Броньований автомобіль потрапив у засідку бойовиків і від отриманих поранень Сабіна померла на місці. Ще трьох бійців доправили до шпиталю і нині загрози їх життю немає.

Військові побратими називали Сабіну ангелом і красунею. Бійці згадують, що вона була веселою, життєрадісною, амбітною, мала багато планів та вміла з усіма знайти спільну мову. На полігоні дівчина навчилася стріляти з різних видів зброї і в неї це добре виходило.

Галицька підписала контакт зі Збройними силами у квітні 2016 року й одразу потрапила на передову. Остання ротація була для неї вже другою. За її плечима багато врятованих життів.

Дівчину поховали у селі Бараші. На прощання із медсестрою прийшли всі жителі Бастової Рудні, друзі, знайомі та побратими.

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Теги: війна з Росією, АТО, смерть
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