На Волині – аварія поблизу переїзду. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 23 лютого, – пише



За інформацією видання, 32-річна лучанка, керуючи автомобілем Renault Logan, допустила зіткнення з автомобілем BMW.



Наразі на місці події працюють патрульні, які і встановлять всі обставини пригоди.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу залізничного переїзду за селом Переспа Рожищенського району стукнулися два авто.Аварія трапилася сьогодні, 23 лютого, – пише Район.Рожище За інформацією видання, 32-річна лучанка, керуючи автомобілем Renault Logan, допустила зіткнення з автомобілем BMW.Наразі на місці події працюють патрульні, які і встановлять всі обставини пригоди.На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

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