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На Волині – аварія поблизу переїзду. ФОТО

На Волині – аварія поблизу переїзду. ФОТО
Поблизу залізничного переїзду за селом Переспа Рожищенського району стукнулися два авто.

Аварія трапилася сьогодні, 23 лютого, – пише Район.Рожище.

За інформацією видання, 32-річна лучанка, керуючи автомобілем Renault Logan, допустила зіткнення з автомобілем BMW.

Наразі на місці події працюють патрульні, які і встановлять всі обставини пригоди.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

На Волині – аварія поблизу переїзду. ФОТО
На Волині – аварія поблизу переїзду. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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