На Волині – аварія поблизу переїзду. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Поблизу залізничного переїзду за селом Переспа Рожищенського району стукнулися два авто.
Аварія трапилася сьогодні, 23 лютого, – пише Район.Рожище.
За інформацією видання, 32-річна лучанка, керуючи автомобілем Renault Logan, допустила зіткнення з автомобілем BMW.
Наразі на місці події працюють патрульні, які і встановлять всі обставини пригоди.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
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Аварія трапилася сьогодні, 23 лютого, – пише Район.Рожище.
За інформацією видання, 32-річна лучанка, керуючи автомобілем Renault Logan, допустила зіткнення з автомобілем BMW.
Наразі на місці події працюють патрульні, які і встановлять всі обставини пригоди.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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