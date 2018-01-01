У «PremierCity» показують фільми про те, як виростити ідеального чоловіка та справжню батьківську любов

У «PremierCity» стартував фестиваль BEST UA Shorts. На глядачів чекають 8 кращих сучасних стрічок від молодих та досвідчених режисерів України.BEST UA Shorts – це найновіші фільми у жанрі короткого метру, які знімали в Україні. За вісімдесят хвилин глядач має унікальну нагоду переглянути вісім стрічок, які проймають, дивують, захоплюють та ятрять незагоєні рани.Перший фільм – драма «Відлуння» (режисер — Олександр Шкрабак) покажзує таку різну долю двох жінок, які зустрілись у крематорії, чекаючи на прах власних чоловіків. Моторошна правда від якої тікають, історія нашої країни та поезія. Усе це змушує задуматись й вирішити: а кому з героїнь співпереживаєш ти. До слова, ця робота отримала призове місце за кращу жіночу роль на міжнародному фестивалі «КіТИ».«Зерно» - трагікомедія Ксенії Бугрімової, знята у таємничому й завжди легендарному Львові. Молода дівчина мріє про ідеального чоловіка, тож купує у аптеці зернятко, з якого планує виростити цю мрію. Але, іноді очікування перевищують результат. Обережно, адже жіноча половина залу може впізнати у чоловікові схожі риси їх половинок.«The End» анімація Микити Лиськова. Це такі собі короткі історії про кінець світу від кращого авангардного аніматора України. В певний момент вам може здатися, що на екрані відбувається невеличкий «треш», наприклад, коли зебра переходить дорогу з пакетом однієї з продуктових мереж, чи веселка знищує машину, але… В усьому можна знайти зміст, а у цій анімації він доволі глибокий.Ще одна неймовірна комедія від Максима Сухарєва називається «Холодильник».В чотирьох хвилинах уся правда жіночого життя. Обов’язково дивитися усім, хто постійно сидить на дієтах!«Маятник» драма від режисерки Ольги Попової. У ній історія одного подружжя, яке звикло до буденності. Проте, в один день, щасливий випадок дозволяє чоловіку все змінити. Проте, чи прийме це дружина?«Ефект Мамонта» анімація Владека Занковскі про те, наскільки абсурдні війни й до чого вони можуть призвести. Усе почалося з мамонта, та чи допустимо ми, щоб ним усе й завершилося?Одна з найсильніших соціальних робіт – «Говори зі мною» , драма від режисерки — Катерини Лесик. Чи завжди очевидне – правда? Коли закінчується батьківська любов й як жити, після того, як дізнаєшся страшну правду? Драма, після якої хочеться вимкнути світло, помовчати, а тоді зателефонувати батькам.«Damage» - заключний фільм фестивалю. Це трьох хвилинна анімація Володимира Власенка. Невеличка історія із життя робота, який загубив дуже важливу деталь, а потім… наступив на ті ж граблі.Переглянути стрічки з BEST UA Shorts можна до 28 лютого у кінотеатрі PremierCity, сеанси о 10:50. До слова – це хороша нагода почати вихідний з якісних українських фільмів! Квитки на сайті та у касі кінотеатру.

Trailer Echo from 3KO production on Vimeo.