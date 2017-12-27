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Чоловіка забили до смерті биткою за крадіжку металевої труби

Чоловіка забили до смерті биткою за крадіжку металевої труби
У Кривому Розі над чоловіком, який поцупив металеву трубу з території одного з помешкань, вчинили самосуд.

Про підозру у злочині трьом чоловікам повідомили 22 лютого, – повідомляють у прес-службі місцевої поліції.

Так, рано-вранці 31 грудня в одному із дворів на вулиці Рафаеля чоловік знайшов мертвого брата. На його тілі були виражені тілесні ушкодження. Чоловік відразу зателефонував до поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили усі обставини справи та осіб, причетних до злочину. З’ясувалося, що троє знайомих чоловіків, обурених крадіжкою металевої труби з одного із домоволодінь, вирішили самостійно знайти та покарати винного.

Зустрівши ймовірного крадія, чоловіки побили його дерев’яною биткою та металевою трубою. Провчивши таким чином винуватця, вони втекли з місця злочину, покинувши чоловіка помирати.

Зловмисниками виявилися місцеві мешканці 33, 29 та 26 років. У їх діях вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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Теги: побиття, смерть
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