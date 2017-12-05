Відомий маркетолог розкритикував луцьких перевізників

Відомий маркетологрозкритикував сервіс луцьких перевізників."Цікаво, хто в компаніях типу луцькекспрес/вояж, відповідає за контент, який транслюється під час поіздки? Директор? Маркетолог? Водії? Я зараз не про роялті і авторське право, а про банальне почуття смаку", - написав він у Facebook."Ще одне питання - чому контент російською? Лінтяюги з оборотом кеша 2.5-3 млн. грн. в місяць судячи по кількості та завантаженості рейсів :) Імхо. Зрада в бізнесі - це відсутність поваги до клієнта", - додав маркетолог.