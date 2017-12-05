вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий маркетолог розкритикував луцьких перевізників

Відомий маркетолог розкритикував луцьких перевізників
Відомий маркетолог Микола Жичук розкритикував сервіс луцьких перевізників.

"Цікаво, хто в компаніях типу луцькекспрес/вояж, відповідає за контент, який транслюється під час поіздки? Директор? Маркетолог? Водії? Я зараз не про роялті і авторське право, а про банальне почуття смаку", - написав він у Facebook.

"Ще одне питання - чому контент російською? Лінтяюги з оборотом кеша 2.5-3 млн. грн. в місяць судячи по кількості та завантаженості рейсів :) Імхо. Зрада в бізнесі - це відсутність поваги до клієнта", - додав маркетолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це рейдерство»: луцькі рекламісти обурені підняттям тарифів на зовнішню рекламу
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий маркетолог розкритикував луцьких перевізників
Сьогодні, 19:13
«Шокова терапія», - член виконкому Луцькради про нові ціни на рекламу
Сьогодні, 18:48
«GeneratorCity» дарує ролики постійним відвідувачам
Сьогодні, 18:28
Сказали, коли в Україні підвищать мінімалку
Сьогодні, 18:19
Безпека і зручність: у Луцьку міркували, як вирішити питання велодоріжок
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
Депутат: Головний транспортник Луцька або бреше, або вводить в оману Депутат: Головний транспортник Луцька або бреше, або вводить в оману
05 грудень, 2017, 16:34
Село на Волині «відрізане» від райцентру. Люди проходять пішки 6 км Село на Волині «відрізане» від райцентру. Люди проходять пішки 6 км
03 грудень, 2017, 01:30
«Що за фраза: У вашому районі машин не має» У Луцьку розкритикували службу таксі «Що за фраза: У вашому районі машин не має» У Луцьку розкритикували службу таксі
31 жовтень, 2017, 08:05
«Боїться їздити по дорогах і почав з тротуарів». У Луцьку кпинять з горе-водія «Боїться їздити по дорогах і почав з тротуарів». У Луцьку кпинять з горе-водія
23 жовтень, 2017, 08:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька
22 лютий, 09:00
 3
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
Сьогодні, 11:14
 1
У Луцьку пропонують вивішувати «бандерівський» прапор
Сьогодні, 10:45
 1
Меценат презентував луцькій лікарні обладнання, яке рятує життя. ФОТО
22 лютий, 17:18
 1
Відомий маркетолог розкритикував луцьких перевізників
Сьогодні, 19:13
 0
Медіа
відео
1/8