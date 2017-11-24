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Волинь не візьме участь у міжнародній виставці через фінансування

Волинь не візьме участь у міжнародній виставці через фінансування
Волинь не зможе взяти участь у міжнародній туристичній виставці «UITT'2018» «Україна – подорожі та туризм» через відсутність фінансування.

Про це пише керівник департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА Іван Мирка на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Нажаль Волині нема з чим їхати на цю основну туристичну подію в Україні. Ми не будемо запрезентовані на початку туристичного сезону ні внутрішньому, ні зовнішньому туристу. Ми не замовим там мінімально необхідної виставкової площі, не надрукуємо вже розроблених нами в т.ч. на іноземних мовах путівників, каталогів. Не підтянемо відповідно під цей захід туристичний бізнес. Бо коли є хоч мінімальне фінансування, то можна працювати і залучати позабюджетні ресурси. А коли нуль, то до нуля нічого не доліпиш», - пише Іван Мирка.

«Хтось скаже, що це із-за того, що нема діалогу між ОДА і Облрадою? Але ж діалог є! Ну в туризмі він навіть подоброму зашкалює. Ми відчитались за виконану роботу в 2017-му, ми просили 250 тисяч гривень на програму розвитку туризму у 2018-му, пройшли всі комісії, отримали позитивну оцінку і рекомендації для сесії. Туристичний збір по області в 2 рази більший. Ну хоч 20 тисяч можна було б проголосувати? Для області це копійки - це навіть не предмет політичних торгів. Залучати позабюджетні кошти? Ну то хто з меценатів готовий - прошу дуже. Шановні добродії з турбізнесу прошу давайте разом запрезентуємся», - додає він.

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Теги: Волинь, туризм, виставка
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Коментарі 1
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Ну що, наситились палицею і укропом? Цей турист з Швейцарії не вилазить. йому на вас, на область, на людей ПЛЮВАТИ, бо люди нерозумні, за гроші голос продають, гнид продажних обирають. Те і мають, на що заслужили.
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