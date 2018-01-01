Зникнення неповнолітньої та її матері на Волині: втікачок знайшли в хлопця дочки





Про це повідомляють в Іваничівському відділенні поліції, – пише



Із заявою про зникнення дружини та доньки до правоохоронців звернувся житель села Риковичі Іваничівського району. Заявник повідомив, що 14-го січня жінка поїхала на пошуки старшої дочки 2001 го року народження, яка зникла 13 січня. Вони обоє не повернулись та не виходять на зв‘язок.



Марія Х. 1987-го року народження з двома доньками у селі Риковичі проживають 4-й рік. Ідучи з дому, молодшу доньку, що навчається в 2-му класі, вона залишила під опікою вітчима. Жінка з дітьми прописана в Старовижівському районі.



Неповнолітня Тамара не раз втікала з дому, пояснюючи свою поведінку тим, що вітчим піднімає на неї руку. Коли зникла знову, її мати сказала, що їде на пошуки. В Риковичі вони обоє не повернулись.



Чоловік написав заяву в поліцію вже через 2 тижні після їх зникнення. Він розповів правоохоронцям, що у останній телефонній розмові дружина стверджувала, що повертається додому і вже доїздить до Павлівки, потім телефон весь час був вимкнений.



Розшуком зниклих зайнялись працівники ювенальної поліції. Правоохоронці встановили, що перед зникненням Марія Х. не забирала з дому необхідні документи. Також стало відомо, що її донька Тамара може перебувати у селищі Благодатне.



Як з’ясувалося, в Благодатному проживає на вісім років старший хлопець неповнолітньої, який мешкає в будинку зі своїм братом. При спілкуванні з працівниками поліції він повідомив, що не бачив зниклої. Натомість знайома дівчина, розповіла, що зустрічала її з 2-ма чоловіками.



Оперативним шляхом працівниками поліції встановлено, що і мати, і донька знаходяться в Благодатному. Також у поліцію надійшло 2 дзвінки про те, що Тамару Х. помітили у селищі. На місце виїхала група швидкого реагування, і, виявивши зниклих у будинку 24-річного жителя, якого опитували раніше, доставила їх до Іваничівського відділення поліції.



Стало відомо, що мати і донька, перебуваючи в Благодатному, знали, що їх розшукує поліція і переховувалися. Жінка пояснила, що не збирається повертатися у Риковичі, а також повідомила, що хоче забрати документи зі школи, де її донька навчається в 11-му класі, – поінформувала старший інспектор сектору ювенальної превенції Іваничівського відділення поліції Анастасія Гушинець.



Працівники поліції склали протокол про невиконання Марією Х. батьківських обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річну дівчину, яка зникла у невідомому напрямку, а також її матір, яка поїхала шукати доньку і теж не повернулась додому, 22-го лютого знайшли іваничівські правоохоронці.Про це повідомляють в Іваничівському відділенні поліції, – пише БУГ Із заявою про зникнення дружини та доньки до правоохоронців звернувся житель села Риковичі Іваничівського району. Заявник повідомив, що 14-го січня жінка поїхала на пошуки старшої дочки 2001 го року народження, яка зникла 13 січня. Вони обоє не повернулись та не виходять на зв‘язок.1987-го року народження з двома доньками у селі Риковичі проживають 4-й рік. Ідучи з дому, молодшу доньку, що навчається в 2-му класі, вона залишила під опікою вітчима. Жінка з дітьми прописана в Старовижівському районі.Неповнолітняне раз втікала з дому, пояснюючи свою поведінку тим, що вітчим піднімає на неї руку. Коли зникла знову, її мати сказала, що їде на пошуки. В Риковичі вони обоє не повернулись.Чоловік написав заяву в поліцію вже через 2 тижні після їх зникнення. Він розповів правоохоронцям, що у останній телефонній розмові дружина стверджувала, що повертається додому і вже доїздить до Павлівки, потім телефон весь час був вимкнений.Розшуком зниклих зайнялись працівники ювенальної поліції. Правоохоронці встановили, що перед зникненням Марія Х. не забирала з дому необхідні документи. Також стало відомо, що її донька Тамара може перебувати у селищі Благодатне.Як з’ясувалося, в Благодатному проживає на вісім років старший хлопець неповнолітньої, який мешкає в будинку зі своїм братом. При спілкуванні з працівниками поліції він повідомив, що не бачив зниклої. Натомість знайома дівчина, розповіла, що зустрічала її з 2-ма чоловіками.Оперативним шляхом працівниками поліції встановлено, що і мати, і донька знаходяться в Благодатному. Також у поліцію надійшло 2 дзвінки про те, що Тамару Х. помітили у селищі. На місце виїхала група швидкого реагування, і, виявивши зниклих у будинку 24-річного жителя, якого опитували раніше, доставила їх до Іваничівського відділення поліції.Стало відомо, що мати і донька, перебуваючи в Благодатному, знали, що їх розшукує поліція і переховувалися. Жінка пояснила, що не збирається повертатися у Риковичі, а також повідомила, що хоче забрати документи зі школи, де її донька навчається в 11-му класі, – поінформувала старший інспектор сектору ювенальної превенції Іваничівського відділення поліції Анастасія Гушинець.Працівники поліції склали протокол про невиконання Марією Х. батьківських обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

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