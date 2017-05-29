вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дітлахів кличуть на недільні розваги

Дітлахів кличуть на недільні розваги
«FigliMigli» запрошує малечу на цікаві забави. Щонеділі о 13 годині аніматор безкоштовно розважатиме усіх, хто завітає в заклад.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Дитячий розважальний центр «FigliMigli» стає ще цікавишим для маленьких гостей. Нещодавно у закладі з’явився велетенський конструктор, а також дітки робили найбільші у місті бургери.

Щоб потішити малечу «FigliMigli» запроваджують дитячу анімацію.

Щонеділі з 13 години казковий персонал поведе малюків у світ пригод. На дітлахів очікують цікаві ігри, забави, подарунки та сюрпризи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: FigliMigli, Портcity, розваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це рейдерство»: луцькі рекламісти обурені підняттям тарифів на зовнішню рекламу
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку запрошують на спектакль для жінок
23 лютий, 20:19
Постраждалі у харківській ДТП отримали благодійну допомогу фонду «Допомагати просто!»*
23 лютий, 19:58
Дітлахів кличуть на недільні розваги
23 лютий, 19:33
Відомий маркетолог розкритикував луцьких перевізників
23 лютий, 19:13
«Шокова терапія», - член виконкому Луцькради про нові ціни на рекламу
23 лютий, 18:48
Схожі новини
У «FigliMigli» можна погратися велетенським конструктором У «FigliMigli» можна погратися велетенським конструктором
20 лютий, 09:25
У «FigliMigli» малюки готували велетенські бургери. ФОТО У «FigliMigli» малюки готували велетенські бургери. ФОТО
19 лютий, 19:21
«FigliMigli» запрошує маленьких лучан у літній клуб «FigliMigli» запрошує маленьких лучан у літній клуб
29 травень, 2017, 09:11
У «FigliMigli» дітлахи робитимуть найбільший у місті бургер У «FigliMigli» дітлахи робитимуть найбільший у місті бургер
16 лютий, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
23 лютий, 11:14
 1
У Луцьку пропонують вивішувати «бандерівський» прапор
23 лютий, 10:45
 1
Луцька Набережна перетворюється на звалище
Сьогодні, 06:02
 0
Показали видовищні тренування українських снайперів
Сьогодні, 04:48
 0
Харків без тепла у -14°C : чому мерзнуть у лікарнях та садках
Сьогодні, 03:58
 0
Медіа
відео
1/8