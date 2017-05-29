Дітлахів кличуть на недільні розваги





Про це повідомляє прес-служба закладу.



Дитячий розважальний центр «FigliMigli» стає ще цікавишим для маленьких гостей. Нещодавно у закладі з’явився велетенський конструктор, а також дітки робили найбільші у місті бургери.



Щоб потішити малечу «FigliMigli» запроваджують дитячу анімацію.



Щонеділі з 13 години казковий персонал поведе малюків у світ пригод. На дітлахів очікують цікаві ігри, забави, подарунки та сюрпризи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «FigliMigli» запрошує малечу на цікаві забави. Щонеділі о 13 годині аніматор безкоштовно розважатиме усіх, хто завітає в заклад.Про це повідомляє прес-служба закладу.Дитячий розважальний центр «FigliMigli» стає ще цікавишим для маленьких гостей. Нещодавно у закладі з’явився велетенський конструктор, а також дітки робили найбільші у місті бургери.Щоб потішити малечу «FigliMigli» запроваджують дитячу анімацію.Щонеділі з 13 години казковий персонал поведе малюків у світ пригод. На дітлахів очікують цікаві ігри, забави, подарунки та сюрпризи.

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