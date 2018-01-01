У Луцьку розповідали, для чого потрібна каністерапія





Про це йшлося 23 лютого під час круглого столу на тему «Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями в транскордонному регіоні завдяки створенню умов та підготовці спеціалістів в галузі каністерапії».



Як розповіли організатори, реабілітацією дітей за допомогою каністерапії застосовують у Чернівецькому навчально-реабілітаційному центрі №2, Фастівському та Рівненському навчально-реабілітаційних центрах.



Метод каністерапії в Україні не є офіційним, зауважила Ольга Смирнова, яка є експертом-кенологом проекту «Друг Героя».



«Собака повинна мати відповідні документи, а саме ветиранарний паспорт з усіма довідками», - додала вона.



Представник міжнародної волонтерської організації «4 лапи» додав, що державні заклади, на жаль, не навчають методам піщаної, арт-, психоаналітичної, гештальт та дистенціальної терапії.



«Такі методи лікування виконує тільки всеукраїнська спілка психологів та психотерапевтів», -зауважив він.



«Якщо дитина є першочерговим споживачем психотерапевтичної роботи, то це повинно бути фахово. Адже фаховість передбачає вимоги до кваліфікації роботи. Собака розглядається поки що, як засіб каністо-терапевтичної роботи. Вона повинна бути сертифікована, щоб потім психолог міг її використовувати для того аби вплинути на психіку дитини. Саме психолог, а не собака несе відповідальність за лікування, та бачить зміни у пацієнті», - сказав психолог.



А Ольга Смирнова додала, що кінологи з Канади розпочали лікування методом каністерапії.



«Я займають підготовкою пошукових собак, котрі допомагають знайти людей після катастроф або у лісі. Коли почались події у 2013 році, то виникло запитання, як психологічно лікувати ветеранів. Кінологи з Канади порадили цей метод, адже таким способом вони лікували власних бійців після Афганістану та В’єтнаму. Саме вони запропонували волонтерам зайнятися підготовкою собак для ветеранів з АТО», - сказала вона.



Нагадаємо, в Луцьку, за підтримки ЄС,



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні все частіше застосовують метод лікування дітей з ДЦП, аутизмом, затримкою психічного розвитку за допомогою тварин, який називають каністерапією.Про це йшлося 23 лютого під час круглого столу на тему «Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями в транскордонному регіоні завдяки створенню умов та підготовці спеціалістів в галузі каністерапії».Як розповіли організатори, реабілітацією дітей за допомогою каністерапії застосовують у Чернівецькому навчально-реабілітаційному центрі №2, Фастівському та Рівненському навчально-реабілітаційних центрах.Метод каністерапії в Україні не є офіційним, зауважила Ольга Смирнова, яка є експертом-кенологом проекту «Друг Героя».«Собака повинна мати відповідні документи, а саме ветиранарний паспорт з усіма довідками», - додала вона.Представник міжнародної волонтерської організації «4 лапи» додав, що державні заклади, на жаль, не навчають методам піщаної, арт-, психоаналітичної, гештальт та дистенціальної терапії.«Такі методи лікування виконує тільки всеукраїнська спілка психологів та психотерапевтів», -зауважив він.«Якщо дитина є першочерговим споживачем психотерапевтичної роботи, то це повинно бути фахово. Адже фаховість передбачає вимоги до кваліфікації роботи. Собака розглядається поки що, як засіб каністо-терапевтичної роботи. Вона повинна бути сертифікована, щоб потім психолог міг її використовувати для того аби вплинути на психіку дитини. Саме психолог, а не собака несе відповідальність за лікування, та бачить зміни у пацієнті», - сказав психолог.А Ольга Смирнова додала, що кінологи з Канади розпочали лікування методом каністерапії.«Я займають підготовкою пошукових собак, котрі допомагають знайти людей після катастроф або у лісі. Коли почались події у 2013 році, то виникло запитання, як психологічно лікувати ветеранів. Кінологи з Канади порадили цей метод, адже таким способом вони лікували власних бійців після Афганістану та В’єтнаму. Саме вони запропонували волонтерам зайнятися підготовкою собак для ветеранів з АТО», - сказала вона.Нагадаємо, в Луцьку, за підтримки ЄС, реалізовуватиметься унікальний проект з соціальної реабілітації людей з особливими потребами за допомогою каністерапії, тобто лікування собаками.Як розповіла директор підприємства, загальна вартість проекту становить 151 тисяча євро, з яких 90 тисяч (з умовою співфінансування з міського бюджету в межах 10%) виграли для Луцька. Розробка проекту розпочалася ще у 2016 році, а наприкінці цього року він розпочне реалізовуватися спільно з партнерами з Білорусі.

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