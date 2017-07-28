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Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Луценко. ВІДЕО

Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Луценко. ВІДЕО
Дивіться просто зараз ексклюзивне інтерв'ю суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" із Представником Президента України у Верховній Раді, народним депутатом України Іриною Луценко.

Про взаємини із Президентом України та підготовку до президентських виборів 2019 року, про проблеми Волині та врегулювання військового конфлікту на Сході, про проблеми легалізації видобутку бурштину та боротьбу за гендерну рівність і протидію домашньому насильству дивіться 23 лютого, о 17:30 на телеканалі "Нова Волинь". А також повтор програми у неділю, 25 лютого, о 19:00.

Ірина Луценко – український службовець, підприємець, політик. З 27 січня 2015 – народний депутат України 7-го скликання від партії Блок Петра Порошенка. 3 квітня 2017 року Президент України Петро Порошенко призначив Ірину Луценко своїм представником у Верховній Раді, після того як Артур Герасимов був обраний новим головою фракції партії Блок Петра Порошенка у Верховній Раді.


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Теги: Протилежний погляд, Ірина Луценко, варте уваги
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