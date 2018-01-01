На Волині пенсіонерки роблять зарядку під пісні Винника. ФОТО





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Кожного дня о 10:00 «Відчайдухи», як себе називають самі пенсіонери, виконують вправи у Турійському територіальному центрі соціального обслуговування. Про це повідомила психолог терцентру, керівник ініціативної групи із проектної діяльності Олена Шадура.



З її слів, пенсіонери приходять на лікувально-профілактичну зарядку, щоб привести своє тіло в тонус та набратися бадьорості на весь день. Виконання вправ сприяє поліпшенню роботи серцево-судинної системи і покращенню самопочуття.



«Зарядку проводять весело та під музику нашої західної зірки Ірини Федишин та улюбленця жінок Олега Винника. Після тренувань «Відчайдухи» відпочивають та релаксують в кабінеті психологічного розвантаження, діляться своїми враженнями за чашкою цілющого травного чаю, вдихаючи ефірні масла», – розповіла Олена Шадура.



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