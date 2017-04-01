У Луцьку пропонують збудувати велоекстремальний парк за півмільйона євро

Велолюбительпрезентував концепцію створення у Луцьку велоекстримального парку вартість 500 тисяч євро, на якому могли б проводити змагання світового рівня.Про це він розповів під час обговорення концепції велодоріжок відбувся 23 лютого.Чоловік презентував велолюбителям, які зібралися обговорити концепції, розповів про ідею щодо створення велоекстремального парку. Основний акцент – створення школи для навчання молоді велосипедних видів спорту, як, наприклад, велофристайл, тріал чи BMX. Окрім того, тут можна було б проводити всеукраїнські чи навіть світові змагання.За словами чоловіка, є інвестиції та люди з розумінням, чому це потрібно робити, а також київська фірма, яка нібито висловила попереднє погодження взятися за проект. Він зауважив, що бачить можливість втілення цього проекту вже цьогоріч. Для цього треба отримати від міської влади земельну ділянку, а також виконати певні умови, наприклад забезпечити певну кількість паркомісць тощо. За словами чоловіка подібних проектів в Україні немає взагалі.«Якщо створити у Луцьку подібну базу, можна буде вирощувати чемпіонів», - вважає Васильєв.Велоекстрималний парк за його ідеєю включатиме в себе професійний трек, пан-трек, діор-трек та зону для велотріалу.«На сьогоднішній день є підтримка місцевої влади», - зауважив чоловік. За його словами, наразі «розглядають» декілька варіантів для місця розташування, зокрема парк імені Лесі Українки. Вартість втілення проекту - 500 тисяч євро. Сюди входить будівництво професійного стадіону на 3000 глядацьких місць із можливістю розширення їх кількості тощо.