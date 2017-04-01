У Луцьку пропонують збудувати велоекстремальний парк за півмільйона євро
Сьогодні, 17:13
Велолюбитель Андрій Васильєв презентував концепцію створення у Луцьку велоекстримального парку вартість 500 тисяч євро, на якому могли б проводити змагання світового рівня.
Про це він розповів під час обговорення концепції велодоріжок відбувся 23 лютого.
Чоловік презентував велолюбителям, які зібралися обговорити концепції, розповів про ідею щодо створення велоекстремального парку. Основний акцент – створення школи для навчання молоді велосипедних видів спорту, як, наприклад, велофристайл, тріал чи BMX. Окрім того, тут можна було б проводити всеукраїнські чи навіть світові змагання.
За словами чоловіка, є інвестиції та люди з розумінням, чому це потрібно робити, а також київська фірма, яка нібито висловила попереднє погодження взятися за проект. Він зауважив, що бачить можливість втілення цього проекту вже цьогоріч. Для цього треба отримати від міської влади земельну ділянку, а також виконати певні умови, наприклад забезпечити певну кількість паркомісць тощо. За словами чоловіка подібних проектів в Україні немає взагалі.
«Якщо створити у Луцьку подібну базу, можна буде вирощувати чемпіонів», - вважає Васильєв.
Велоекстрималний парк за його ідеєю включатиме в себе професійний трек, пан-трек, діор-трек та зону для велотріалу.
«На сьогоднішній день є підтримка місцевої влади», - зауважив чоловік. За його словами, наразі «розглядають» декілька варіантів для місця розташування, зокрема парк імені Лесі Українки. Вартість втілення проекту - 500 тисяч євро. Сюди входить будівництво професійного стадіону на 3000 глядацьких місць із можливістю розширення їх кількості тощо.
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Про це він розповів під час обговорення концепції велодоріжок відбувся 23 лютого.
Чоловік презентував велолюбителям, які зібралися обговорити концепції, розповів про ідею щодо створення велоекстремального парку. Основний акцент – створення школи для навчання молоді велосипедних видів спорту, як, наприклад, велофристайл, тріал чи BMX. Окрім того, тут можна було б проводити всеукраїнські чи навіть світові змагання.
За словами чоловіка, є інвестиції та люди з розумінням, чому це потрібно робити, а також київська фірма, яка нібито висловила попереднє погодження взятися за проект. Він зауважив, що бачить можливість втілення цього проекту вже цьогоріч. Для цього треба отримати від міської влади земельну ділянку, а також виконати певні умови, наприклад забезпечити певну кількість паркомісць тощо. За словами чоловіка подібних проектів в Україні немає взагалі.
«Якщо створити у Луцьку подібну базу, можна буде вирощувати чемпіонів», - вважає Васильєв.
Велоекстрималний парк за його ідеєю включатиме в себе професійний трек, пан-трек, діор-трек та зону для велотріалу.
«На сьогоднішній день є підтримка місцевої влади», - зауважив чоловік. За його словами, наразі «розглядають» декілька варіантів для місця розташування, зокрема парк імені Лесі Українки. Вартість втілення проекту - 500 тисяч євро. Сюди входить будівництво професійного стадіону на 3000 глядацьких місць із можливістю розширення їх кількості тощо.
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Коментарі 1
Провальний прект. Велоекстремалів занадто мало. А звичайних велолюбителів багато. Може цікавіше зробити велодоріжки, а маршрут прокласти цікавими місцями, з екскурсією?
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