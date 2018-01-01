Постраждалі у харківській ДТП отримали благодійну допомогу фонду «Допомагати просто!»*

18 жовтня у самому центрі Харкова сталася жахлива трагедія. Тоді позашляховик врізався у людей на пішохідному переході. Внаслідок аварії шість людей загинули. Ще п'ятеро отримали серйозні травми.Поранені залишалися на лікарняних ліжках від двох тижнів до двох місяців. Одна з постраждалих на момент ДТП була на шостому місяці вагітності. Вже наступного дня після аварії благодійний фонд ПриватБанку “Допомагати просто!” відкрив збір коштів для поранених та родин загиблих. За чотири місяці клієнти та співробітники банку зібрали майже 130 тис. гривень. Ще стільки ж додав сам фонд. У лютому 2018-го гроші були пропорційно розподілені і вже надійшли постраждалим та рідним загиблих.«Дуже показово, що клієнти почали перераховувати благодійні внески вже через кілька хвилин після початку збору, - підкреслює керівник напрямку з просування послуг бюджетним організаціям ГРУ «ПриватБанку» у Харківській області- Це свідчить про небайдужість наших людей. Українці з різних куточків країни співчували постраждалим і були готові допомогти їм”.Навіть через чотири місяці після аварії не можна сказати, що постраждалі “встали на ноги”. У кожного з них дуже важкий характер чисельних травм.мала розірвані легені, переломи ребер, руки, ноги, таза. Їй вирізали селезінку. Наслідки важкої травми голови, попереджають медики, можуть проявитися впродовж двох років. Після повного одужання на дівчину ще чекає пластика обличчя.- майбутня мама, провела в обласній клінічній лікарні 35 днів. На момент трагедії вона перебувала на шостому місяці вагітності. Жанна отримала закриту черепно-мозкову травму і з моменту аварії майже місяць перебувала в медикаментозному сні. Лікарям вдалося зберегти їй життя і життя її дитини. 24 січня 2018-го Жанна народила дівчинку.«Незважаючи на те, що всім нам довелося пережити жахливі тижні, коли ніхто не знав, чим все закінчиться, ми, разом з тим, переконалися, що не залишилися наодинці зі своєю бідою, - розповідає Жанна Власенко. - Небайдужі люди допомагали і словом, і ділом, і грошима. Нам всім ще доведеться багато лікуватися, проходити курс реабілітації. Навіть моїй новонародженої донечці треба буде проходити кілька обстежень. Тому ми дуже вдячні благодійній допомозі ПриватБанку, на яку ми навіть не сподівалися. Ці гроші нам будуть дуже у нагодію».Саме задля цього і працює фонд «Допомагати просто!». Зауважимо, що благодійний фонд «ПриватБанку» вже шість років допомагає медичним закладам, дитячим будинкам, пораненим військовим і недужим українцям, які потребують фінансової підтримки. Тільки у 2017 році завдяки клієнтам банку фонд надав допомоги більше, ніж на 40 мільйонів гривень.Долучитися до доброї справи може кожний. Благодійні внески на будь-яку суму легко зробити на сайті фонду blago.pb.ua, в Приват24, у банкоматі або терміналі «ПриватБанку».