На Волині обирають головного лікаря станції переливання крові





Конкурс був оголошений 21 грудня 2017 року, - повідомляє



На сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області розглядалося питання про посаду головного лікаря Володимир-Волинської станції переливання крові.



Заяву подав лише лікар-хірург Володимир-Волинського ТМО Сергій Литвин. Він запевнив, що добре знайомий зі специфікою роботи служби крові.



В своїй програмі говорив про перспективи збільшення виробництва препартів та компонентів крові на базі станції.



Крім профільних питань, йшлося про інші аспекти функціонування закладу. Зокрема, претендент заявляє про наміри зменшити видатки на енергоносії. Він планує встановити на базі станції сонячну електростанцію.



Електроенергію хоче використовувати для потреб станції та в майбутньому продавати іншим користувачам міста.



Програму пана Литвина позитивно оцінив голова постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства Олександр Зінчук.



Голова конкурсної комісії Олександр Пирожик поцікавився думкою кандидата про ідею об'єднання двох обласних станцій переливання крові, яку озвучили представники виконавчої влади області під час бюджетних слухань в обласній раді.



Сергій Литвин вважає ідею не вдалою, позаяк Володимир-Волинська станція переливання крові здатна виробляти значно більші об'єми препаратів, ніж та, що функціонує в обласному центрі.



Зауважимо, що трудовий колектив Володимир-Волинської станції переливання крові надіслав в обласну раду лист в підтримку Сергія Литвина. Члени конкурсної комісії взяли цей документ до уваги, але просять людей не вчиняти тиску на рішення комісії.



За результатами голосування, яке, згідно з Положенням, відбувалося у закритому режимі, комісія сьогодні не прийняла жодного рішення. Отож, оголосять повторний конкурс. Голова комісії наголосив, що Сергій Литвин так само має право брати участь в конкурсі повторно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шукають кандидатуру на посаду головного лікаря Володимир-Волинської станції переливання крові.Конкурс був оголошений 21 грудня 2017 року, - повідомляє «Перший» На сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області розглядалося питання про посаду головного лікаря Володимир-Волинської станції переливання крові.Заяву подав лише лікар-хірург Володимир-Волинського ТМО. Він запевнив, що добре знайомий зі специфікою роботи служби крові.В своїй програмі говорив про перспективи збільшення виробництва препартів та компонентів крові на базі станції.Крім профільних питань, йшлося про інші аспекти функціонування закладу. Зокрема, претендент заявляє про наміри зменшити видатки на енергоносії. Він планує встановити на базі станції сонячну електростанцію.Електроенергію хоче використовувати для потреб станції та в майбутньому продавати іншим користувачам міста.Програму пана Литвина позитивно оцінив голова постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинстваГолова конкурсної комісіїпоцікавився думкою кандидата про ідею об'єднання двох обласних станцій переливання крові, яку озвучили представники виконавчої влади області під час бюджетних слухань в обласній раді.Сергій Литвин вважає ідею не вдалою, позаяк Володимир-Волинська станція переливання крові здатна виробляти значно більші об'єми препаратів, ніж та, що функціонує в обласному центрі.Зауважимо, що трудовий колектив Володимир-Волинської станції переливання крові надіслав в обласну раду лист в підтримку Сергія Литвина. Члени конкурсної комісії взяли цей документ до уваги, але просять людей не вчиняти тиску на рішення комісії.За результатами голосування, яке, згідно з Положенням, відбувалося у закритому режимі, комісія сьогодні не прийняла жодного рішення. Отож, оголосять повторний конкурс. Голова комісії наголосив, що Сергій Литвин так само має право брати участь в конкурсі повторно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію