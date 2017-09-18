Радянські прапори на параді в Кривому Розі: призначили службове розслідування





Про це повідомляє



Військовослужбовці Національної гвардії вчора, 22 лютого, в Кривому Розі взяли участь в урочистих заходах з нагоди 74-ї річниці визволення міста від німецьких загарбників.



Як зазначається, учасники параду використовували радянську символіку.



«За цим фактом командувачем Національної гвардії України генерал-полковником Юрієм Аллеровим призначено службове розслідування», - прокоментували інцидент у Міністерстві внутрішніх справ України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Національної гвардії взяли участь у параді в Кривому Розі. Під час маршу вони використовували заборонену в Україні радянську символіку.Про це повідомляє «Кореспондент» Військовослужбовці Національної гвардії вчора, 22 лютого, в Кривому Розі взяли участь в урочистих заходах з нагоди 74-ї річниці визволення міста від німецьких загарбників.Як зазначається, учасники параду використовували радянську символіку.«За цим фактом командувачем Національної гвардії України генерал-полковникомпризначено службове розслідування», - прокоментували інцидент у Міністерстві внутрішніх справ України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію