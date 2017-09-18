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Радянські прапори на параді в Кривому Розі: призначили службове розслідування

Радянські прапори на параді в Кривому Розі: призначили службове розслідування
Військовослужбовці Національної гвардії взяли участь у параді в Кривому Розі. Під час маршу вони використовували заборонену в Україні радянську символіку.

Про це повідомляє «Кореспондент».

Військовослужбовці Національної гвардії вчора, 22 лютого, в Кривому Розі взяли участь в урочистих заходах з нагоди 74-ї річниці визволення міста від німецьких загарбників.

Як зазначається, учасники параду використовували радянську символіку.

«За цим фактом командувачем Національної гвардії України генерал-полковником Юрієм Аллеровим призначено службове розслідування», - прокоментували інцидент у Міністерстві внутрішніх справ України.

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Теги: Кривий Ріг, парад
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