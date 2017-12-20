Безпека і зручність: у Луцьку міркували, як вирішити питання велодоріжок

У Луцьку понад десяток велоактивістів обговорили питання велоінфраструктуру міста - аби її покращити, активісти обрали ініціативну групу, яка комунікуватиме з міськрадом. Незабаром велоактивісти проведуть ще одну зустріч, до участі в якій запросять керівництво Луцька.Захід стосовно розробки концепції велодоріжок у місті відбувся 23 лютого.На обговорення прийшов понад десяток велоактивістів, які вже багато років не розлучаються із двоколісним транспортом та прагнуть покращити інфраструктуру міста, аби зробити його зручним для всіх учасників руху.За словами експерта громадської організації «Центр розвитку урядування», навіть раніше, коли працювали над будівництвом доріжок у місті, стикнулися із низкою питань. Наприклад, там, де намалювали велодоріжки, не передбачено було кишень для зупинки громадського транспорту. Таким чином, велосипедист, навіть рухаючись по своїй смузі, змушений би був виїжджати на смугу автомобілів. Таким чином, він знову піддавався б небезпеці. Однак після перепланування лише однієї вулиці з врахуванням будівництва кишень для транспорту її ремонт подорожчав на 1, 5 млн грн. Тож до питання доріжок треба підійти досить скурпульозно. Також він розповів, що концепцію велодоріжок у місті розробили ще у 2011 році. Схему мають враховувати при капремонті чи будівництво доріг, однак практично наразі цього не відбувається«Скажу абсолютно авторитетно це не складно, потрібно і дуже важливо», - вважає чоловік. Адже велосипедні доріжки потрібні не лише велосипедистам – вони забезпечують спокій і тим, хто кермує автомобілем.«Мудрий управлінець міський робить так, щоб велосипедистів ставало більше», - вважає Моклиця. Адже велосипедист займає мало простору, це екологічнобезпечний транспорт, які позитивно впливає на здоров’я. тощо.«Нелюбов до велосипедистів спричинена їхнім статусом, бо всі правила, інфраструктура, зроблені не для велосипедистів, а проти них», - зауважив експерт. Тому треба для початку просто правильно організувати рух.Експерт «Волинського центру розвитку урядування»зауважив, що немає відповідальності за невиконання рішення. Адже часто концепцію розробляє один відділ, дороги ремонтує інший, а між ними немає реального зв’язку. На його думку, єдиним шляхом правильним шляхом є обрати радників міського голови на громадських засадах, який відповідав за розвиток інфраструктури. Ця людина мала б погоджувати проекти, які розробляють на ту чи іншу дорогу, та надавати рекомендації і затверджувати їх. Адже є чимало нюансів - врахування зупинок, кишень тощо. На думку Яковлева, аби зрушити питання впорядкування велоінфраструктури , треба 2 ключові моменти: бажання керівників міста і людина, яка б брала участь у реконструкціях і відповідала за «велосипедну частину»Голова правління ВОГО «Асоціація регіонального розвитку»розповів про вінницький досвід та запропонував за результатами зустрічі ввести у містку раду «велоуповноваженого» на громадських засадах. Мовляв, треба активно просувати питання – робити візуалізації, поширювати їх у мережі, аби більше людей долучалося до реалізації питання.зауважив, що найголовнішим завданням є зробити так, щоб на дорогах було якнайменше жертв.«Місто створене для людей, а не для техніки», - вважає чоловік. За його словами, у низці країн рух організований так, що учасники руху мінімально перетинаються. Щодо проблем Луцька, то він нагадав, що планували розробити комплексну схему руху. Окрім того Шараєвський зауважив, що є велика проблема з’їздів з тротуарів – вони надто високі для велосипедистів, не кажучи вже про людей, які пересуваються візками.Зрештою, за результатами зустрічі активісти вирішили вибрати уповноваженого від велосередовища, який би представив інтереси спільноти широкому загалу та чиновнику, та незабаром провести ще одну зустріч за участі керівників міста