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«Це було крутяк»: діти у захваті від спілкування з поліцією

«Це було крутяк»: діти у захваті від спілкування з поліцією
У рамках програми співпраці поліції і суспільства «Поліс» для дітей влаштували екскурсію до Академії поліції в Сокиричах на Волині.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру психологічної підтримки при ГО «Велес+» у Facebook.

«Охарактеризували діти його однією короткою ремаркою : «Це було крутяк!» - йдеться у повідомленні.

Представники центру подякували усім, хто долучився до організації екскурсії для дітей у Поліцейську академію.

«Викладацькому складу академії - за незабутні уроки , тактикам -поліцейським- за драйвові заняття, хлопцям з Національній Гвардії та КОРДу, за показові заняття та співучасть, парамедикам за прекрасні уроки з домедичної підготовки, викладачам Львівської національної академії внутрішніх справ за гарну розповідь про виш. Було чудово, весело, драйвово. Погода і зимовий ліс - це окреме захоплення!» - йдеться в дописі.


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Теги: поліція, Волинь
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Коментарі 1
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Це був капец!!! - сказали потерпілі які в цей час чекали викликаний наряд
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