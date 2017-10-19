«Це було крутяк»: діти у захваті від спілкування з поліцією

У рамках програми співпраці поліції і суспільства «Поліс» для дітей влаштували екскурсію до Академії поліції в Сокиричах на Волині.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру психологічної підтримки при ГО «Велес+» у Facebook.«Охарактеризували діти його однією короткою ремаркою : «Це було крутяк!» - йдеться у повідомленні.Представники центру подякували усім, хто долучився до організації екскурсії для дітей у Поліцейську академію.«Викладацькому складу академії - за незабутні уроки , тактикам -поліцейським- за драйвові заняття, хлопцям з Національній Гвардії та КОРДу, за показові заняття та співучасть, парамедикам за прекрасні уроки з домедичної підготовки, викладачам Львівської національної академії внутрішніх справ за гарну розповідь про виш. Було чудово, весело, драйвово. Погода і зимовий ліс - це окреме захоплення!» - йдеться в дописі.