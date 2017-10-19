«Це було крутяк»: діти у захваті від спілкування з поліцією
23 лютий, 21:43
У рамках програми співпраці поліції і суспільства «Поліс» для дітей влаштували екскурсію до Академії поліції в Сокиричах на Волині.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру психологічної підтримки при ГО «Велес+» у Facebook.
«Охарактеризували діти його однією короткою ремаркою : «Це було крутяк!» - йдеться у повідомленні.
Представники центру подякували усім, хто долучився до організації екскурсії для дітей у Поліцейську академію.
«Викладацькому складу академії - за незабутні уроки , тактикам -поліцейським- за драйвові заняття, хлопцям з Національній Гвардії та КОРДу, за показові заняття та співучасть, парамедикам за прекрасні уроки з домедичної підготовки, викладачам Львівської національної академії внутрішніх справ за гарну розповідь про виш. Було чудово, весело, драйвово. Погода і зимовий ліс - це окреме захоплення!» - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру психологічної підтримки при ГО «Велес+» у Facebook.
«Охарактеризували діти його однією короткою ремаркою : «Це було крутяк!» - йдеться у повідомленні.
Представники центру подякували усім, хто долучився до організації екскурсії для дітей у Поліцейську академію.
«Викладацькому складу академії - за незабутні уроки , тактикам -поліцейським- за драйвові заняття, хлопцям з Національній Гвардії та КОРДу, за показові заняття та співучасть, парамедикам за прекрасні уроки з домедичної підготовки, викладачам Львівської національної академії внутрішніх справ за гарну розповідь про виш. Було чудово, весело, драйвово. Погода і зимовий ліс - це окреме захоплення!» - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Це був капец!!! - сказали потерпілі які в цей час чекали викликаний наряд
Останні новини
Муніципали вилучили чергову партію сурогату в Луцьку
23 лютий, 21:58
«Це було крутяк»: діти у захваті від спілкування з поліцією
23 лютий, 21:43
На хабарі «погорів» голова волинського суду і його брат-адвокат
23 лютий, 21:12
У Луцьку запрошують на спектакль для жінок
23 лютий, 20:19