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Дружина Луценка розказала про «хороший контакт» із волинськими нардепами

Дружина Луценка розказала про «хороший контакт» із волинськими нардепами
Представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко розповіла про співпрацю із волинськими нардепами.

Про це стало відомо у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд LIVE», - повідомляє Конкурент.

Дружина Генпрокурора Юрія Луценка зазначила, що чудово співпрацює зі Степаном Івахівим, Сергієм Мартиняком, Ігорем Лапіним та Ігорем Гузем.

«У нас консолідована позиція та багато спільних напрацювань із Лапіним та Гузем. З представниками «Волі народу» Степаном Івахівим та Сергієм Мартиняком маємо хороший контакт та конструктивне голосування за реформи, які пропонує президент. Це люди, які демонструють державницьку позицію, з ними реально приємно мати справу», – зазначила народна обраниця.



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Теги: Протилежний погляд
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