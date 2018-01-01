Дружина Луценка розказала про «хороший контакт» із волинськими нардепами

Ірина Луценко розповіла про співпрацю із волинськими нардепами.



Про це стало відомо у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд LIVE», - повідомляє



Дружина Генпрокурора Юрія Луценка зазначила, що чудово співпрацює зі Степаном Івахівим, Сергієм Мартиняком, Ігорем Лапіним та Ігорем Гузем.



«У нас консолідована позиція та багато спільних напрацювань із Лапіним та Гузем. З представниками «Волі народу» Степаном Івахівим та Сергієм Мартиняком маємо хороший контакт та конструктивне голосування за реформи, які пропонує президент. Це люди, які демонструють державницьку позицію, з ними реально приємно мати справу», – зазначила народна обраниця.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представник президента у Верховній Раді, народний депутатрозповіла про співпрацю із волинськими нардепами.Про це стало відомо у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд LIVE», - повідомляє Конкурент Дружина Генпрокуроразазначила, що чудово співпрацює зіта«У нас консолідована позиція та багато спільних напрацювань із Лапіним та Гузем. З представниками «Волі народу» Степаном Івахівим та Сергієм Мартиняком маємо хороший контакт та конструктивне голосування за реформи, які пропонує президент. Це люди, які демонструють державницьку позицію, з ними реально приємно мати справу», – зазначила народна обраниця.

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