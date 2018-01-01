Муніципали вилучили чергову партію сурогату в Луцьку
23 лютий, 21:58
Пляшки наповнені сурогатом та готові до продажу виявили та вилучили інспектори муніципальної варти у продавчині на ринку в районі ДПЗ у Луцьку.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.
Вони здійснили закупівлю і склали на порушницю адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП. Цей документ муніципали передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб представники феміди визначили для порушниці міру покарання.
Загалом інспекторами вилучено понад 13 літрів сурогату у скляній та пластиковій тарі.
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Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.
Вони здійснили закупівлю і склали на порушницю адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП. Цей документ муніципали передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб представники феміди визначили для порушниці міру покарання.
Загалом інспекторами вилучено понад 13 літрів сурогату у скляній та пластиковій тарі.
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Коментарі 2
Хай ще завітають в ,,смайлик‘‘...там вони також багато цікавого можуть знайти
Герої перед базарною торговкою ! А де вилучені оптові партії сурогату ?..
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