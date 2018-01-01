Муніципали вилучили чергову партію сурогату в Луцьку

Пляшки наповнені сурогатом та готові до продажу виявили та вилучили інспектори муніципальної варти у продавчині на ринку в районі ДПЗ у Луцьку.Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.Вони здійснили закупівлю і склали на порушницю адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП. Цей документ муніципали передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб представники феміди визначили для порушниці міру покарання.Загалом інспекторами вилучено понад 13 літрів сурогату у скляній та пластиковій тарі.