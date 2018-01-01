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Муніципали вилучили чергову партію сурогату в Луцьку

Муніципали вилучили чергову партію сурогату в Луцьку
Пляшки наповнені сурогатом та готові до продажу виявили та вилучили інспектори муніципальної варти у продавчині на ринку в районі ДПЗ у Луцьку.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.

Вони здійснили закупівлю і склали на порушницю адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП. Цей документ муніципали передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб представники феміди визначили для порушниці міру покарання.

Загалом інспекторами вилучено понад 13 літрів сурогату у скляній та пластиковій тарі.

Муніципали вилучили чергову партію сурогату в Луцьку

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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 2
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Хай ще завітають в ,,смайлик‘‘...там вони також багато цікавого можуть знайти
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Герої перед базарною торговкою ! А де вилучені оптові партії сурогату ?..
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