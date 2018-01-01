Поблизу Луцька автобус зіткнувся із вантажівкою





Дорожньо-транспортна пригода сталася пообіді 23 лютого, - повідомляють



За словами очевидців аварії, автобус злетів з дороги.



Інформації про постраждалих немає. На місці працювала патрульна поліції Волині.



Подробиці згодом.





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