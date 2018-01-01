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Поблизу Луцька автобус зіткнувся із вантажівкою

Поблизу Луцька автобус зіткнувся із вантажівкою
Рейсовий автобус сполученням Володимир-Волинський - Луцьк зіткнувся з вантажівкою у селі Забороль Луцького району.

Дорожньо-транспортна пригода сталася пообіді 23 лютого, - повідомляють Волинські новини.

За словами очевидців аварії, автобус злетів з дороги.

Інформації про постраждалих немає. На місці працювала патрульна поліції Волині.

Подробиці згодом.


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Теги: ДТП, Волинь
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