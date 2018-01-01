У Луцьку жінка випала з 4-го поверху





Інцидент стався близько 18:00 вчора, 23 лютого, на вулиці Січовій, - інформує



Як розповів речник обласного управління поліції



Віктор Гомоль каже, що підстав стверджувати, що жінку викинули чи вона випала з вікна, немає.



Очевидці розповіли, що на місці події знайшли ніж.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з четвертого поверху випала жінка 30-річного віку.Інцидент стався близько 18:00 вчора, 23 лютого, на вулиці Січовій, - інформує Конкурент Як розповів речник обласного управління поліції Віктор Гомоль , з Луцької міської клінічної лікарні надходило повідомлення про поступлення жінки з травмами, зокрема з черепно-мозковою. Жінка 1987 року народження. На місце пригоди виїхала слідчно-оперативна група, наразі триває перевірка.Віктор Гомоль каже, що підстав стверджувати, що жінку викинули чи вона випала з вікна, немає.Очевидці розповіли, що на місці події знайшли ніж.

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