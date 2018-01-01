Нерухомість, машини, бонуси: декларація судді, спійманого на хабарі

Олександра Лозовського, якого затримали із хабаром, – квартира, недобудований будинок, понад 10 соток землі, більше 230 тисяч гривень зарплати.



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НЕРУХОМІСТЬ



Олександр Лозовський вказав, що є співвласником квартири у Луцьку площею майже 60 «квадратів» та земельної ділянки у селі Кульчин Ківерцівського району на понад 1000 «квадратів».



Належить голові Волинського обласного окружного суду й недобудований житловий будинок у Кульчині площею 180 метрів квадратних.



Окрім того, його дружина Ірина має житловий будинок у селі Липляни Ківерцівського району площею 293 метри квадратні, земельні ділянки 265 метрів квадратних та 25 соток.



АВТОМОБІЛІ



Керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський вказав у своїй декларації авто дружини – Suzuki 2008 року випуску. Також суддя має довіреність на водіння Mercedes 2014 року випуску, власником якого є Микола Тарасюк.



ДОХОДИ



Олександр Лозовський задекларував понад 238 тисяч гривень заробітної плати, проценти у «Приватбанку» у сумі 134 гривні, бонуси – 142 гривні.



Дружина голови Волинського обласного окружного суду у 2016 році отримала 121,7 тисячі зарплати, 463 гривні бонусів від «Приватбанку».



Разом у Лозовських було 139 553 гривень кредиту у «Приватбанку».



Цікаво, що керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський не задекларував ні цінних паперів, ні грошових та нематеріальних активів.



Нагадаємо, У Луцьку на хабарі у 3600 доларів упіймали одного з керівників Волинського обласного окружного суду та його брата-адвоката. Головою Волинського окружного адміністративного суду є Олександр Лозовський. У нього є брат-адвокат Павло Лозовський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У декларації за 2016 рік керівника Волинського обласного окружного суду, якого, – квартира, недобудований будинок, понад 10 соток землі, більше 230 тисяч гривень зарплати.Про це пише Волинь24 Олександр Лозовський вказав, що є співвласником квартири у Луцьку площею майже 60 «квадратів» та земельної ділянки у селі Кульчин Ківерцівського району на понад 1000 «квадратів».Належить голові Волинського обласного окружного суду й недобудований житловий будинок у Кульчині площею 180 метрів квадратних.Окрім того, його дружинамає житловий будинок у селі Липляни Ківерцівського району площею 293 метри квадратні, земельні ділянки 265 метрів квадратних та 25 соток.Керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський вказав у своїй декларації авто дружини – Suzuki 2008 року випуску. Також суддя має довіреність на водіння Mercedes 2014 року випуску, власником якого єОлександр Лозовський задекларував понад 238 тисяч гривень заробітної плати, проценти у «Приватбанку» у сумі 134 гривні, бонуси – 142 гривні.Дружина голови Волинського обласного окружного суду у 2016 році отримала 121,7 тисячі зарплати, 463 гривні бонусів від «Приватбанку».Разом у Лозовських було 139 553 гривень кредиту у «Приватбанку».Цікаво, що керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський не задекларував ні цінних паперів, ні грошових та нематеріальних активів.Нагадаємо, У Луцьку на хабарі у 3600 доларів упіймали одного з керівників Волинського обласного окружного суду та його брата-адвоката. Головою Волинського окружного адміністративного суду є Олександр Лозовський. У нього є брат-адвокат

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