Нерухомість, машини, бонуси: декларація судді, спійманого на хабарі
23 лютий, 23:18
У декларації за 2016 рік керівника Волинського обласного окружного суду Олександра Лозовського, якого затримали із хабаром, – квартира, недобудований будинок, понад 10 соток землі, більше 230 тисяч гривень зарплати.
Про це пише Волинь24.
НЕРУХОМІСТЬ
Олександр Лозовський вказав, що є співвласником квартири у Луцьку площею майже 60 «квадратів» та земельної ділянки у селі Кульчин Ківерцівського району на понад 1000 «квадратів».
Належить голові Волинського обласного окружного суду й недобудований житловий будинок у Кульчині площею 180 метрів квадратних.
Окрім того, його дружина Ірина має житловий будинок у селі Липляни Ківерцівського району площею 293 метри квадратні, земельні ділянки 265 метрів квадратних та 25 соток.
АВТОМОБІЛІ
Керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський вказав у своїй декларації авто дружини – Suzuki 2008 року випуску. Також суддя має довіреність на водіння Mercedes 2014 року випуску, власником якого є Микола Тарасюк.
ДОХОДИ
Олександр Лозовський задекларував понад 238 тисяч гривень заробітної плати, проценти у «Приватбанку» у сумі 134 гривні, бонуси – 142 гривні.
Дружина голови Волинського обласного окружного суду у 2016 році отримала 121,7 тисячі зарплати, 463 гривні бонусів від «Приватбанку».
Разом у Лозовських було 139 553 гривень кредиту у «Приватбанку».
Цікаво, що керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський не задекларував ні цінних паперів, ні грошових та нематеріальних активів.
Нагадаємо, У Луцьку на хабарі у 3600 доларів упіймали одного з керівників Волинського обласного окружного суду та його брата-адвоката. Головою Волинського окружного адміністративного суду є Олександр Лозовський. У нього є брат-адвокат Павло Лозовський.
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Про це пише Волинь24.
НЕРУХОМІСТЬ
Олександр Лозовський вказав, що є співвласником квартири у Луцьку площею майже 60 «квадратів» та земельної ділянки у селі Кульчин Ківерцівського району на понад 1000 «квадратів».
Належить голові Волинського обласного окружного суду й недобудований житловий будинок у Кульчині площею 180 метрів квадратних.
Окрім того, його дружина Ірина має житловий будинок у селі Липляни Ківерцівського району площею 293 метри квадратні, земельні ділянки 265 метрів квадратних та 25 соток.
АВТОМОБІЛІ
Керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський вказав у своїй декларації авто дружини – Suzuki 2008 року випуску. Також суддя має довіреність на водіння Mercedes 2014 року випуску, власником якого є Микола Тарасюк.
ДОХОДИ
Олександр Лозовський задекларував понад 238 тисяч гривень заробітної плати, проценти у «Приватбанку» у сумі 134 гривні, бонуси – 142 гривні.
Дружина голови Волинського обласного окружного суду у 2016 році отримала 121,7 тисячі зарплати, 463 гривні бонусів від «Приватбанку».
Разом у Лозовських було 139 553 гривень кредиту у «Приватбанку».
Цікаво, що керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський не задекларував ні цінних паперів, ні грошових та нематеріальних активів.
Нагадаємо, У Луцьку на хабарі у 3600 доларів упіймали одного з керівників Волинського обласного окружного суду та його брата-адвоката. Головою Волинського окружного адміністративного суду є Олександр Лозовський. У нього є брат-адвокат Павло Лозовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Чи він перший, чи останній... Все буде добре.
На хрена стільки тих судів - щоб чинити кривосуддя ?..
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