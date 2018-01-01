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Нерухомість, машини, бонуси: декларація судді, спійманого на хабарі

Нерухомість, машини, бонуси: декларація судді, спійманого на хабарі
У декларації за 2016 рік керівника Волинського обласного окружного суду Олександра Лозовського, якого затримали із хабаром, – квартира, недобудований будинок, понад 10 соток землі, більше 230 тисяч гривень зарплати.

Про це пише Волинь24.

НЕРУХОМІСТЬ

Олександр Лозовський вказав, що є співвласником квартири у Луцьку площею майже 60 «квадратів» та земельної ділянки у селі Кульчин Ківерцівського району на понад 1000 «квадратів».

Належить голові Волинського обласного окружного суду й недобудований житловий будинок у Кульчині площею 180 метрів квадратних.

Окрім того, його дружина Ірина має житловий будинок у селі Липляни Ківерцівського району площею 293 метри квадратні, земельні ділянки 265 метрів квадратних та 25 соток.

АВТОМОБІЛІ

Керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський вказав у своїй декларації авто дружини – Suzuki 2008 року випуску. Також суддя має довіреність на водіння Mercedes 2014 року випуску, власником якого є Микола Тарасюк.

ДОХОДИ

Олександр Лозовський задекларував понад 238 тисяч гривень заробітної плати, проценти у «Приватбанку» у сумі 134 гривні, бонуси – 142 гривні.

Дружина голови Волинського обласного окружного суду у 2016 році отримала 121,7 тисячі зарплати, 463 гривні бонусів від «Приватбанку».

Разом у Лозовських було 139 553 гривень кредиту у «Приватбанку».

Цікаво, що керівник Волинського обласного окружного суду Олександр Лозовський не задекларував ні цінних паперів, ні грошових та нематеріальних активів.

Нагадаємо, У Луцьку на хабарі у 3600 доларів упіймали одного з керівників Волинського обласного окружного суду та його брата-адвоката. Головою Волинського окружного адміністративного суду є Олександр Лозовський. У нього є брат-адвокат Павло Лозовський.

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Теги: Олександр Лозовський, хабар
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Коментарі 2
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Чи він перший, чи останній... Все буде добре.
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На хрена стільки тих судів - щоб чинити кривосуддя ?..
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