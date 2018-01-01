Побиття директора природного парку на Волині: версії
Сьогодні, 00:50
У Ківерцях обговорювали ситуацію з побиттям директора Національного природного парку «Цуманська пуща» Ігоря Квача.
Про це у Facebook написала журналістка Оксана Петрук.
Як ідеться в дописі, 21 лютого після 18-ої години двоє невідомих проникли в його кабінет і розбили чоловікові голову. Як виявилося, раніше Ігор Квач вже двічі звертався до поліції з приводу погроз. Проте, як бачимо, це йому не дуже допомогло.
Подіям побиття передувала ініціатива окремих депутатів облради звільнити Ігоря Квача з посади керівника парку. Це питання напередодні обговорювали у профільній комісії.
Присутні на «ранковій» розмові ківерчани кажуть, що ця ситуація - це наслідок конфлікту між Волиньлісом і НПП «Цуманська пуща».
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Про це у Facebook написала журналістка Оксана Петрук.
Як ідеться в дописі, 21 лютого після 18-ої години двоє невідомих проникли в його кабінет і розбили чоловікові голову. Як виявилося, раніше Ігор Квач вже двічі звертався до поліції з приводу погроз. Проте, як бачимо, це йому не дуже допомогло.
Подіям побиття передувала ініціатива окремих депутатів облради звільнити Ігоря Квача з посади керівника парку. Це питання напередодні обговорювали у профільній комісії.
Присутні на «ранковій» розмові ківерчани кажуть, що ця ситуація - це наслідок конфлікту між Волиньлісом і НПП «Цуманська пуща».
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Коментарі 1
Так просто по ебалу не бьют ....
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