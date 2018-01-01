Побиття директора природного парку на Волині: версії

У Ківерцях обговорювалидиректора Національного природного парку «Цуманська пуща»Про це у Facebook написала журналісткаЯк ідеться в дописі, 21 лютого після 18-ої години двоє невідомих проникли в його кабінет і розбили чоловікові голову. Як виявилося, раніше Ігор Квач вже двічі звертався до поліції з приводу погроз. Проте, як бачимо, це йому не дуже допомогло.Подіям побиття передувала ініціатива окремих депутатів облради звільнити Ігоря Квача з посади керівника парку. Це питання напередодні обговорювали у профільній комісії.Присутні на «ранковій» розмові ківерчани кажуть, що ця ситуація - це наслідок конфлікту між Волиньлісом і НПП «Цуманська пуща».