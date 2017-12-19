На Волині ініціювали збір коштів для рівненських журналістів
Сьогодні, 01:49
На Волині «12 канал» ініціював флешмоб на підтримку видання «Четверта влада», офіс якого спалили 22 лютого у Рівному.
Про це розповів керівник проекту «12 канал» Володимир Пащенко, - інформує Волинь24.
«Я не з чуток знаю, що це таке, коли тобі щось палять. І палять за твою професійну діяльність, за твою позицію, за те, як ти висловлюєш свої думки.
Зараз команда «12 каналу» хоче стати поруч із нашими колегами з інтернет-видання «Четверта влада» і зробити флешмоб на допомогу у відбудові їхнього офісу і продовженні їхньої справи журналістських розслідувань.
Ми закликаємо вас долучитися до цього флешмобу. А зі свого боку я хочу сказати, що «12 канал» сьогодні перерахує нашим колегам у Рівне 5 тисяч гривень на відбудову їхнього пошкодженого офісу.
У свою чергу передаю естафету цього флешмобу таким журналістським колективам, як ТРК «Аверс», інтернет-видання «Волинські новини» та інтернет-видання «Волинь24», - зазначив Пащенко.
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Про це розповів керівник проекту «12 канал» Володимир Пащенко, - інформує Волинь24.
«Я не з чуток знаю, що це таке, коли тобі щось палять. І палять за твою професійну діяльність, за твою позицію, за те, як ти висловлюєш свої думки.
Зараз команда «12 каналу» хоче стати поруч із нашими колегами з інтернет-видання «Четверта влада» і зробити флешмоб на допомогу у відбудові їхнього офісу і продовженні їхньої справи журналістських розслідувань.
Ми закликаємо вас долучитися до цього флешмобу. А зі свого боку я хочу сказати, що «12 канал» сьогодні перерахує нашим колегам у Рівне 5 тисяч гривень на відбудову їхнього пошкодженого офісу.
У свою чергу передаю естафету цього флешмобу таким журналістським колективам, як ТРК «Аверс», інтернет-видання «Волинські новини» та інтернет-видання «Волинь24», - зазначив Пащенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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