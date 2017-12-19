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На Волині ініціювали збір коштів для рівненських журналістів

На Волині ініціювали збір коштів для рівненських журналістів
На Волині «12 канал» ініціював флешмоб на підтримку видання «Четверта влада», офіс якого спалили 22 лютого у Рівному.

Про це розповів керівник проекту «12 канал» Володимир Пащенко, - інформує Волинь24.

«Я не з чуток знаю, що це таке, коли тобі щось палять. І палять за твою професійну діяльність, за твою позицію, за те, як ти висловлюєш свої думки.

Зараз команда «12 каналу» хоче стати поруч із нашими колегами з інтернет-видання «Четверта влада» і зробити флешмоб на допомогу у відбудові їхнього офісу і продовженні їхньої справи журналістських розслідувань.

Ми закликаємо вас долучитися до цього флешмобу. А зі свого боку я хочу сказати, що «12 канал» сьогодні перерахує нашим колегам у Рівне 5 тисяч гривень на відбудову їхнього пошкодженого офісу.

У свою чергу передаю естафету цього флешмобу таким журналістським колективам, як ТРК «Аверс», інтернет-видання «Волинські новини» та інтернет-видання «Волинь24», - зазначив Пащенко.



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Теги: Четверта влада, журналісти
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