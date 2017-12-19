На Волині ініціювали збір коштів для рівненських журналістів

офіс якого спалили 22 лютого у Рівному.



Про це розповів керівник проекту «12 канал» Володимир Пащенко, - інформує



«Я не з чуток знаю, що це таке, коли тобі щось палять. І палять за твою професійну діяльність, за твою позицію, за те, як ти висловлюєш свої думки.



Зараз команда «12 каналу» хоче стати поруч із нашими колегами з інтернет-видання «Четверта влада» і зробити флешмоб на допомогу у відбудові їхнього офісу і продовженні їхньої справи журналістських розслідувань.



Ми закликаємо вас долучитися до цього флешмобу. А зі свого боку я хочу сказати, що «12 канал» сьогодні перерахує нашим колегам у Рівне 5 тисяч гривень на відбудову їхнього пошкодженого офісу.



У свою чергу передаю естафету цього флешмобу таким журналістським колективам, як ТРК «Аверс», інтернет-видання «Волинські новини» та інтернет-видання «Волинь24», - зазначив Пащенко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині «12 канал» ініціював флешмоб на підтримку видання «Четверта влада»,22 лютого у Рівному.Про це розповів керівник проекту «12 канал», - інформує Волинь24 «Я не з чуток знаю, що це таке, коли тобі щось палять. І палять за твою професійну діяльність, за твою позицію, за те, як ти висловлюєш свої думки.Зараз команда «12 каналу» хоче стати поруч із нашими колегами з інтернет-видання «Четверта влада» і зробити флешмоб на допомогу у відбудові їхнього офісу і продовженні їхньої справи журналістських розслідувань.Ми закликаємо вас долучитися до цього флешмобу. А зі свого боку я хочу сказати, що «12 канал» сьогодні перерахує нашим колегам у Рівне 5 тисяч гривень на відбудову їхнього пошкодженого офісу.У свою чергу передаю естафету цього флешмобу таким журналістським колективам, як ТРК «Аверс», інтернет-видання «Волинські новини» та інтернет-видання «Волинь24», - зазначив Пащенко.

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