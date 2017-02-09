Швеція через російську загрозу збільшить армію у 2,5 раза
Сьогодні, 02:47
У Швеції мають намір збільшити чисельність армії з 50 тисяч до 120 тисяч військовослужбовців до 2035 року, а також збільшити загальний оборонний бюджет.
Про це йдеться у доповіді нової оборонної стратегії країни, - повідомляє Укрінформ.
«Збройні сили Швеції хочуть збільшити чисельність персоналу з нинішніх 50 000 осіб до 120 000 осіб до 2035 року», - йдеться у повідомленні.
Також у доповіді йдеться про плани щодо збільшення оборонного бюджету з нинішніх 53 млрд крон на рік до 115 млрд.
У Збройних силах Швеції заявили, що однією з причин такого розширення є непередбачуваність глобальної геополітичної ситуації. «Росія своїми діями в Грузії та Україні показала, що вона без коливань використовує військову силу. Вона планує збільшити свої військові можливості», - йдеться у заяві.
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Про це йдеться у доповіді нової оборонної стратегії країни, - повідомляє Укрінформ.
«Збройні сили Швеції хочуть збільшити чисельність персоналу з нинішніх 50 000 осіб до 120 000 осіб до 2035 року», - йдеться у повідомленні.
Також у доповіді йдеться про плани щодо збільшення оборонного бюджету з нинішніх 53 млрд крон на рік до 115 млрд.
У Збройних силах Швеції заявили, що однією з причин такого розширення є непередбачуваність глобальної геополітичної ситуації. «Росія своїми діями в Грузії та Україні показала, що вона без коливань використовує військову силу. Вона планує збільшити свої військові можливості», - йдеться у заяві.
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