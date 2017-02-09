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Швеція через російську загрозу збільшить армію у 2,5 раза

Швеція через російську загрозу збільшить армію у 2,5 раза
У Швеції мають намір збільшити чисельність армії з 50 тисяч до 120 тисяч військовослужбовців до 2035 року, а також збільшити загальний оборонний бюджет.

Про це йдеться у доповіді нової оборонної стратегії країни, - повідомляє Укрінформ.

«Збройні сили Швеції хочуть збільшити чисельність персоналу з нинішніх 50 000 осіб до 120 000 осіб до 2035 року», - йдеться у повідомленні.

Також у доповіді йдеться про плани щодо збільшення оборонного бюджету з нинішніх 53 млрд крон на рік до 115 млрд.

У Збройних силах Швеції заявили, що однією з причин такого розширення є непередбачуваність глобальної геополітичної ситуації. «Росія своїми діями в Грузії та Україні показала, що вона без коливань використовує військову силу. Вона планує збільшити свої військові можливості», - йдеться у заяві.

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Теги: армія, Росія, Швеція
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