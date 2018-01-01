Луцька Набережна перетворюється на звалище
Сьогодні, 06:02
Узбіччя дороги на вулиці Набережній у Луцьку практично встелені сміттям та відходами.
Про це повідомив Район.Луцьк.
Прямо біля проїзджої частини лежать пляшки, папірці, поліетиленові пакетики й пакети зі сміттям.
Очевидно, що невідомі особи полінувались й не донесли пакети зі сміттям до урни.
Чимало непотребу розвіяло вітром.
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Про це повідомив Район.Луцьк.
Прямо біля проїзджої частини лежать пляшки, папірці, поліетиленові пакетики й пакети зі сміттям.
Очевидно, що невідомі особи полінувались й не донесли пакети зі сміттям до урни.
Чимало непотребу розвіяло вітром.
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