Луцька Набережна перетворюється на звалище





Про це повідомив



Прямо біля проїзджої частини лежать пляшки, папірці, поліетиленові пакетики й пакети зі сміттям.



Очевидно, що невідомі особи полінувались й не донесли пакети зі сміттям до урни.



Чимало непотребу розвіяло вітром.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Узбіччя дороги на вулиці Набережній у Луцьку практично встелені сміттям та відходами.Про це повідомив Район.Луцьк Прямо біля проїзджої частини лежать пляшки, папірці, поліетиленові пакетики й пакети зі сміттям.Очевидно, що невідомі особи полінувались й не донесли пакети зі сміттям до урни.Чимало непотребу розвіяло вітром.

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