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Луцька Набережна перетворюється на звалище

Луцька Набережна перетворюється на звалище
Узбіччя дороги на вулиці Набережній у Луцьку практично встелені сміттям та відходами.

Про це повідомив Район.Луцьк.

Прямо біля проїзджої частини лежать пляшки, папірці, поліетиленові пакетики й пакети зі сміттям.

Очевидно, що невідомі особи полінувались й не донесли пакети зі сміттям до урни.

Чимало непотребу розвіяло вітром.


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Теги: сміття, Луцьк
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