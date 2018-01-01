Показали видовищні тренування українських снайперів





Про це передає



Стрільби на Десні – незвичайні. Тут останній день тренувань перших в українській армії марксменів – піхотних снайперів. Такі є у провідних арміях світу.



«Модернізація самого прикладу. Він може збільшуватись та зменшуватись, робиш під себе його. Так само коліматор. Набагато зручніше цілитись. Сюди можна встановити приціл, але якщо у тебе є коліматор, в принципі, приціл не потрібен», – розповів марксмен Михайло.



У 169-му навчальному центрі випустили 42 марксменів, які незабаром повернуться до рідних бригад. Тренування тривало місяць. Інновації у навчальній програмі відбулись не лише для стрільців. Новий підхід для тренування навіть екіпажів старенької «БМП-1».



«Нова програма передбачає заміну військовослужбовців у позаштатних ситуаціях, де механік-водій може виступати у ролі навідника-оператора. Це застосування досвіду дій в зоні АТО», – зазначив заступник командира батальйону ЗСУ Олександр Калюта.



До полігону і справжньої техніки тепер допускають не одразу. Спершу солдати проходять курси на симуляторах із системою віртуальної реальності.



У навчанні та розробці програм беруть постійну учать бійці АТО. Приїздять з передових частин ділитись досвідом і вчитись, щоби потім на фронті ефективніше давати відсіч окупантам.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські марксмени, або снайпери піхоти – такої посади ще донедавна не було у вітчизняній армії. Підготовлені військові мають влучати у ціль з відстані 600 метрів і працюватимуть на передовій українського фронту.Про це передає 24 канал Стрільби на Десні – незвичайні. Тут останній день тренувань перших в українській армії марксменів – піхотних снайперів. Такі є у провідних арміях світу.«Модернізація самого прикладу. Він може збільшуватись та зменшуватись, робиш під себе його. Так само коліматор. Набагато зручніше цілитись. Сюди можна встановити приціл, але якщо у тебе є коліматор, в принципі, приціл не потрібен», – розповів марксменУ 169-му навчальному центрі випустили 42 марксменів, які незабаром повернуться до рідних бригад. Тренування тривало місяць. Інновації у навчальній програмі відбулись не лише для стрільців. Новий підхід для тренування навіть екіпажів старенької «БМП-1».«Нова програма передбачає заміну військовослужбовців у позаштатних ситуаціях, де механік-водій може виступати у ролі навідника-оператора. Це застосування досвіду дій в зоні АТО», – зазначив заступник командира батальйону ЗСУДо полігону і справжньої техніки тепер допускають не одразу. Спершу солдати проходять курси на симуляторах із системою віртуальної реальності.У навчанні та розробці програм беруть постійну учать бійці АТО. Приїздять з передових частин ділитись досвідом і вчитись, щоби потім на фронті ефективніше давати відсіч окупантам.

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